« Germes extraterrestres » ? Les scientifiques disent que nous devons être préparés à ce danger

Depuis que nous avons commencé à explorer l’espace en 1957, nous n’avons jamais trouvé de preuve de l’existence d’une vie extraterrestre. Mais cela ne veut pas dire qu’elle n’existe pas, se cachant sous un rocher sur Titan ou nageant dans les océans d’Europe. Préoccupé par le premier contact, un groupe de scientifiques tire la sonnette d’alarme, affirmant que, pour notre propre bien, nous ferions mieux de nous préparer à une « invasion » extraterrestre.

Cette invasion ne se produirait pas avec des soucoupes volantes et des armes laser, mais avec des micro-organismes, amenés sur Terre par des engins spatiaux à la recherche d’échantillons d’autres mondes.

« Ce que je dirais, c’est qu’étant donné qu’il existe maintenant des plans concrets pour explorer de nouvelles zones qui pourraient avoir de la vie, ils posent un nouvel ensemble de risques qui n’étaient pas en jeu auparavant », a déclaré Anthony Ricciardi, professeur d’écologie des invasions et des écosystèmes aquatiques. à l’Université McGill au Canada sur le site Gizmodo.

Europe, l’une des lunes de Jupiter, est un endroit du système solaire qui pourrait abriter la vie, et que nous avons l’intention d’explorer.

Ricciardi et ses collègues ont exprimé leurs inquiétudes dans un article intitulé « Planetary Biosecurity: Applying Invasion Science to Prevent Biological Contamination from Space Travel », publié dans la revue scientifique BioScience. .

« La science des invasions a été appliquée à la biosécurité au niveau national et international. Mes collègues et moi pensons que cela pourrait également stimuler la biosécurité à l’échelle planétaire ou interplanétaire.

Le terme «science de l’invasion» fait référence à un ensemble de disciplines qui étudient comment un organisme «étranger» (au sens de «natif d’ailleurs») se comporte et affecte un écosystème isolé après y être arrivé. Par exemple, comment les animaux se comportent après l’introduction d’un nouveau prédateur, ou les impacts d’une maladie sur une population qui n’a jamais été en contact avec elle.

Une conclusion est que les systèmes « insulaires », des endroits comme Hawaï, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et l’Antarctique, qui ont évolué dans un isolement presque complet, sont particulièrement sensibles aux effets d’une espèce envahissante. Et la même chose s’appliquerait à notre planète.

Le risque, cependant, est impossible à quantifier, car « nous n’avons pas de données sur la contamination extraterrestre », explique Ricciadi. « Les risques de catastrophes telles que des tremblements de terre massifs ou des catastrophes nucléaires sont généralement extrêmement faibles. » « Mais sa survenue, bien que hautement improbable, est inacceptable et justifie donc l’existence de mesures préventives. » La contamination microbienne interplanétaire doit être traitée de la même manière.

On s’inquiète également de la voie inverse : que les micro-organismes de la Terre fassent du stop sur nos satellites, sondes et rovers et finissent par coloniser un endroit avec des conditions favorables, détruisant potentiellement un écosystème indigène avant que nous ayons la chance de l’étudier.

Par mesure de précaution, les astronautes d’Apollo 11 ont été mis en quarantaine après leur retour de la Lune.Image : Nasa

La NASA a établi des règles pour prévenir la contamination biologique lors des missions spatiales depuis les années 1960, et elles ont évolué depuis. Celles-ci incluent des exigences telles que l’assemblage de tous les équipements dans des salles blanches, un inventaire de toutes les matières organiques qui seront utilisées lors de la mission et des limites sur le niveau de micro-organismes sur les surfaces.

L’objectif est simple : faire en sorte que si de la vie est retrouvée lors d’une mission, on soit sûr de ne pas l’avoir amenée là-bas. Et le risque est réel : récemment, une nouvelle souche de champignon a été découverte dans une installation où sont assemblés des engins spatiaux. Pire encore, il est capable de produire un « biofilm », ce qui signifie qu’il peut s’accrocher aux surfaces et survivre aux protocoles de nettoyage de la chaîne de montage de l’engin spatial où il a été découvert.

« Même s’il y a une très faible chance que cela se produise, nous ne pouvons pas nous permettre les coûts. Parce qu’une fois arrivés à ce point, nous sommes foutus », a déclaré Athena Coustenis, présidente du Comité de la recherche spatiale (COSPAR), à Gizmodo.

« Nous devons donc être très prudents et prudents dans tous les cas », a déclaré Coustenis. « Nous avons établi des protocoles, [e] nous les rendons beaucoup plus strictes, pour les rendre beaucoup plus efficaces, afin de ne pas en arriver à cette situation.

Selon Ricciardi, nous devrions également faire davantage de planification de scénarios et d’analyses d’horizon, deux pratiques courantes dans le domaine de la science de l’invasion, où les données sur les relations entre les membres d’un écosystème sont collectées, analysées sur des superordinateurs et remises à des experts afin pour créer des prédictions et des modèles du futur.

Tout cela, bien sûr, serait plus efficace si des experts de la « science de l’invasion » étaient inclus dans les discussions sur la défense planétaire. Quelque chose qui n’est pas encore arrivé.

