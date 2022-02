Après un échec, la NASA reteste les moteurs SLS pour la mission Artemis I

Dans le cadre du programme Artemis de la NASA, qui vise à renvoyer des humains sur la Lune, la mission Artemis I emmènera le vaisseau spatial sans pilote Orion autour de notre satellite naturel, dans un vol qui devrait durer un peu plus de trois semaines.

Jusque-là prévue en février 2022, la mission Artemis I – qui sera le premier vol de la fusée Space Launch System (SLS) de l’agence spatiale américaine – sera retardée, comme le rapporte Apparence numériqueciblant désormais une sortie en mars ou avril.

Après la détection d’une panne, la NASA a révélé que tous les moteurs de la fusée lunaire fonctionnaient comme prévu lors d’une récente série de nouveaux tests. Image : NASA/Eric Bordelon

« Après avoir effectué une série d’inspections et de dépannage, les ingénieurs ont déterminé que le meilleur plan d’action consiste à remplacer le contrôleur de moteur, en redonnant à la fusée toutes les fonctionnalités et la redondance tout en continuant à enquêter et à identifier la cause profonde », ont déclaré des responsables de la NASA. dans un communiqué en décembre.

Tous les moteurs de fusée ont fonctionné comme prévu, selon la NASA

Maintenant, l’agence a révélé que tous les moteurs de la fusée lunaire ont fonctionné comme prévu lors d’une récente série de nouveaux tests qui ont suivi après avoir remplacé le mécanisme de contrôle défectueux de l’un de ces moteurs.

D’après le site espace.com, les moteurs RS-25, fabriqués par Aerojet Rocketdyne, sont une technologie héritée de l’ère du programme de la navette spatiale de la NASA. Quatre moteurs RS-25 alimentent la scène centrale de la fusée lunaire Space Launch System (SLS).

Lors du dernier tirage de l’étage principal Artemis I SLS, effectué par l’agence en coopération avec le motoriste au début du mois, les quatre contrôleurs de moteur ont fonctionné comme prévu. Ces contrôleurs de moteur communiquent avec le reste de la fusée, fournissant un contrôle de précision et des diagnostics de santé internes.

Comme l’a expliqué la NASA, la panne du quatrième contrôleur de moteur a été causée par une puce mémoire défectueuse, qui est utilisée pendant la séquence de démarrage du contrôleur « et n’a aucun impact sur les opérations du contrôleur au-delà de ce point ».

Comme les ingénieurs n’ont trouvé aucune indication de puces de mémoire défectueuses dans les trois autres moteurs, il n’y a aucune restriction liée au test « wet test » (répétition générale mouillée) qui doit être fait avant le lancement.

Les équipes du Kennedy Space Center en Floride effectuent des tests de diagnostic avant vol, tels que la vérification du système de terminaison de vol et l’installation d’instruments sur les deux propulseurs solides.

La fusée devrait être prête en mars pour le test « wet test », au cours duquel les équipes alimenteront la fusée et commenceront la séquence d’actions de pré-lancement jusqu’au compte à rebours.

Ce prochain test sert à vérifier les performances de la fusée SLS, de la capsule spatiale Orion et des systèmes au sol. La NASA a déclaré qu’elle ne fixerait une date de lancement pour la mission Artemis I qu’une fois cette étape terminée.

