Un continent oublié en dit long sur l’évolution des mammifères en Eurasie

Des paléontologues et des géologues français, américains et turcs, menés par des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ont découvert l’existence d’un continent oublié qu’ils ont baptisé Balkanatolia. Le nom est dû au fait qu’aujourd’hui, la région couvre les péninsules balkaniques (dans le sud-est de l’Europe) et anatoliennes (une saillie occidentale de l’Asie).

Selon les chercheurs, autrefois peuplée d’une faune très spécifique, la région a permis aux mammifères d’Asie de migrer vers l’Europe il y a 34 millions d’années. Ces résultats seront publiés dans le numéro de mars de Avis sur les sciences de la Terre.