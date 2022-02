Le forage de l’une des plus anciennes calottes glaciaires commence en Antarctique

L’une des plus anciennes calottes glaciaires de la Terre a commencé à se creuser. Située en Antarctique, la région connue sous le nom de « Domo C » est la cible d’une initiative scientifique appelée « Au-delà de la glace la plus ancienne d’Epica», qui vise à prélever une carotte de glace profonde pour étudier l’évolution des températures de la Terre, ainsi que les cycles du carbone au cours des 1,5 dernier million d’années et le rôle que cela joue dans notre composition atmosphérique.

Le « Domo C » est ainsi nommé en raison de plusieurs revendications faites par divers pays, où le « C » peut faire référence à « Charlie », « Circe » ou « Concordia ». Légalement, cependant, aucune nation ne « possède » la région, connue pour avoir l’un des climats les plus extrêmes de la planète : en été, au mieux, la température ne dépasse pas -20 °C (Celsius), tandis que l’hiver peut se rafraîchir. les températures jusqu’à -80°C.

