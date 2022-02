Le prototype « Galerie de la Lune » arrive sur l’ISS avec plus de 60 objets

Parmi les expériences scientifiques, le matériel et les fournitures livrés par un vaisseau spatial cargo Cygnus à la Station spatiale internationale (ISS) lundi matin se trouvait une petite boîte violette qui « abrite les graines d’une future culture interplanétaire » – comme l’inscription imprimée sur le côté du conteneur lit.

La caméra NanoRacks photographie les 64 œuvres d’art qui composent la Galeria da Lua, maintenant à bord de la Station spatiale internationale, où elle séjournera pendant les 10 prochains mois. Image : Fondation de la Galerie de la Lune

Surnommée la « Galerie de la Lune », la collection d’œuvres d’art miniatures, chacune ne dépassant pas un centimètre cube, est un prototype de charge utile de test qui ouvrira la voie à la réalisation d’une galerie similaire à la surface lunaire.

« Nous sommes ravis que Galeria da Lua fasse son premier voyage dans le cosmos », a déclaré Anna Sitnikova, conservatrice et cofondatrice de la Fondation Galeria da Lua, dans un communiqué. « Nous espérons que cette mission nous en apprendra beaucoup sur les conditions de l’espace et inspirera les artistes pour notre prochaine mission, la Lune, alors que nous cherchons à étendre notre dialogue culturel aux confins de l’exploration humaine. »

Boîte violette qui « abrite les graines d’une culture future et interplanétaire » – comme le dit l’inscription imprimée sur le côté du récipient. Image : Fondation de la Galerie de la Lune

Découvrez les œuvres de la « Galeria da Lua »

Disposées dans une grille de huit par huit, les œuvres d’art varient en matière et en format, des impressions 2D aux objets 3D, ainsi qu’une impression en réalité augmentée (RA). La liste complète des artistes et des œuvres d’art est disponible sur le site Web de la Galeria da Lua Parmi les œuvres incluses dans la galerie de la station spatiale figurent :

« Comment mesurer une planète? » — Contained in a microchip est l’album du même titre d’un groupe de rock alternatif. L’œuvre comprend également un petit rouleau de ruban adhésif avec un extrait de la chanson et un petit papier parchemin avec un message personnel, ainsi que la formule pour « comment mesurer une planète ». « Bien qu’il ne puisse pas être joué ou entendu sur la Lune elle-même, en raison du manque d’oxygène là-bas, il peut être joué ailleurs », ont écrit les membres du groupe musical néerlandais;

« Water on the Moon » de Lorenzo Viscidi Bluer — Des gouttes d’eau suspendues dans un cube en acrylique. « L’immense et le minimum ont une racine commune ; les gouttes d’eau deviennent des étoiles », a écrit Bluer.

« A Letter to SumbandilaSat » de Marcus Neustetter – Un papier avec un dessin à l’encre, plié de manière à représenter une coupe transversale d’un terrain imaginaire d’un côté et un message manuscrit en code morse de l’autre.

SumbandilaSat est un satellite sud-africain d’observation de la planète micro-Terre, qui a cessé de fonctionner en 2011. Pouvant le suivre mais pas communiquer avec lui ni recevoir ses images, la « lettre » de Neustetter est une tentative de prise de contact avec le satellite et de « conduite ». encore le chemin ».

« Peut-être pas de la manière dont il était censé fonctionner lors de son lancement en 2009, mais en continuant à stimuler l’imaginaire, à interroger l’inconnu et à spéculer sur de nouvelles perspectives dans l’espace et sur Terre », a déclaré l’artiste.

La Moon Gallery est hébergée dans un module de recherche fourni par Nanoracks, une société de services spatiaux basée au Texas, aux États-Unis. L’illustration, qui est libre de flotter à l’intérieur du module, servira de cibles mobiles pour les tests de performances des caméras de l’entreprise.

Avec une gamme de matériaux et de comportements à détecter par la caméra, la galerie est aussi l’occasion pour les artistes de s’initier à la réalisation de leurs créations dans la microgravité de l’espace.

« La passion des personnes impliquées dans le projet Gallery of the Moon est contagieuse, et l’aboutissement de leurs efforts montre que l’art et la science dans l’espace ne doivent pas nécessairement s’exclure mutuellement », a déclaré Scott Rodriguez, vice-président des programmes gouvernementaux chez Nanoracks. .

« Les leçons que nous tirons de cet effort sur le confinement, la dynamique des matériaux et l’amélioration de l’imagerie aideront à concevoir de futures expériences et à mettre en œuvre l’objectif ultime de la Moon Gallery d’établir la première galerie d’art sur la Lune », a-t-il déclaré.

La version lunaire de la Moon Gallery devrait lancer 100 œuvres d’art à l’extérieur d’un atterrisseur lunaire se dirigeant vers la Lune en 2025. En attendant, la charge utile de l’ISS restera en orbite pendant les 10 prochains mois.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !