La fusée Falcon 9 livre 46 satellites Starlink et égale le record précédent

La mission « Starlink 4-8 » s’est achevée avec succès, avec une fusée Falcon 9 (modèle B1058) livrant 46 satellites depuis la plate-forme Internet de SpaceX vers l’atmosphère. Dans le même temps, ce même propulseur égale le précédent record établi par la société : pour la deuxième fois, un propulseur de la gamme réalise 11 lancements orbitaux et des retours réussis sur Terre.

La mission a été effectuée lundi dernier (21), après une journée de retard due à l’attente d’un climat plus favorable pour le vol. La mission a atteint son objectif, emmenant les satellites dans la basse atmosphère terrestre (LEO), et environ neuf minutes après son ascension, la fusée est descendue et a atterri avec succès sur le drone. Un manque de gravité (ASOG), qui a amarré la fusée et l’a ramenée à la base SpaceX.

