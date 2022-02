‘Superfly’ : l’une des plus grandes espèces de mouches au monde se trouve sur la côte de SP

D’environ 6 cm de long, une « supermouche » a été trouvée par un habitant de Peruíbe, une ville située sur la côte de São Paulo. L’insecte a le potentiel de devenir un ravageur agricole et forestier et a été retrouvé presque mort dans le quartier de Guaraú.

Mercredi dernier (16), la municipalité a convoqué quelques chercheurs de la région pour étudier le « superfly ». Pour le biologiste Edson Ventura, qui travaille à l’Institut Ambiecco, l’insecte trouvé est une mouche des bois et est l’une des plus grandes espèces de mouches au monde. « C’est une mouche rare à voir. Nous avons collecté le spécimen et l’enverrons demain à l’Instituto Biológico, à São Paulo, pour identification et catalogage », a-t-il déclaré.

Ventura a également expliqué que l’analyse sera effectuée par le biologiste et chercheur scientifique Francisco José Zorzenon, spécialiste de l’entomologie urbaine, qui étudie les caractéristiques physiques, comportementales et reproductives des insectes. Les chercheurs expliquent que la mouche des bois se nourrit des tissus mous et durs des arbres et que sa vie sous forme de larve peut atteindre 4 cm de long, soit encore plus longue que la phase sous forme de mouche.

Mais ce n’était pas la première fois qu’une « supermouche » était aperçue, précise la recherche, qui détaille qu’il s’agit d’un spécimen de l’espèce Pantophthalmus tabaninus.