Le gouvernement utilise des images satellites pour le travail de soutien et de sauvetage à Petrópolis

Le gouvernement Federas – par l’intermédiaire du ministère du Développement régional (MDR) et de la Défense civile nationale – utilise les images satellites comme l’un des moyens d’obtenir des informations de haute qualité pour les travaux qui agissent comme soutien et sauvetage des victimes en raison des pluies. qui a atteint la ville de Petrópolis, située à Rio de Janeiro.

Les images sont obtenues grâce à un mécanisme de coopération qui permet la mise à disposition gratuite d’images de géotraitement et sont préparées par la Charte internationale Espace et Catastrophes majeures. Au total, 131 pays utilisent les images, qui sont produites par 17 agences spatiales à partir des informations de 61 satellites.

« Ces images guident nos actions. Grâce à eux, nous savons où agir en priorité, identifier les zones et les accès touchés et améliorer l’évaluation de l’ampleur et des dégâts de la catastrophe », a déclaré Armin Braun, directeur du Centre national de gestion des risques et des catastrophes (Cenad).

Par conséquent, l’utilisation de la Charte internationale Espace et catastrophes majeures au Brésil se fait en partenariat entre la Défense civile nationale, à travers le Cenad, et l’Institut national de recherche spatiale (Inpe). En outre, pour l’élaboration d’images de Petrópolis, il a bénéficié du soutien de l’Agence brésilienne de renseignement (Abin) et du Centre de gestion et d’exploitation du système de protection de l’Amazonie (Censipam).

Les images satellites montrent les zones touchées par les pluies

Image : MDR

Les actions dans la ville de Rio de Janeiro étaient basées sur des images satellites, une carte des zones où il y a eu des glissements de terrain, des inondations, des crues soudaines et des coulées de débris. Petrópolis fera également réaliser des images avec des comparaisons d’avant et d’après la catastrophe : « Ce sont des données très importantes. En plus d’aider beaucoup dans les recherches, ils nous permettent d’avoir plus facilement certaines informations, comme le nombre de maisons concernées, par exemple.

L’équipe de la Défense nationale civile est à Petrópolis depuis la semaine dernière dans le but d’aider la population. Jeudi dernier (17), le MDR a reconnu l’état de calamité publique dans la ville et a effectué le premier transfert de fonds, d’un montant de 2,33 millions de R$. En outre, le gouvernement fédéral a également annoncé un budget supplémentaire de 2 milliards de reais pour aider les municipalités du pays touchées par des catastrophes naturelles.

Source : gov.br

