Une étude montre comment le cerveau est « reprogrammé » dans l’espace ; comprendre

Une recherche collaborative entre les agences spatiales européenne (ESA) et russe (Roscosmos) a étudié les changements que subissent les cerveaux des cosmonautes lors de longs voyages dans l’espace – en bref, notre cerveau est « reprogrammé », selon les scientifiques.

O papier indique divers changements physiques – potentiellement causés par le changement dans le flux des fluides cérébraux, qui est altéré par l’absence de gravité, entre autres facteurs. Et cela provoque des changements tels qu’une augmentation de la matière grise et blanche, ainsi que des dilatations dans l’un des principaux centres nerveux du cerveau.

Selon une étude, les voyages dans l’espace ne se limitent pas à « flotter en apesanteur »: nos cerveaux sont considérablement modifiés pour s’adapter à l’apesanteur, devenant ainsi un « cerveau reprogrammé » (Image: Dotted Yeti / )

« Les changements cérébraux observés par notre équipe étaient sans précédent et très inattendus », a déclaré Floris Wuyts, de l’Université d’Anvers, en Belgique, qui est l’auteur principal de l’article. Pour cette recherche, l’équipe a étudié le cerveau de 12 cosmonautes peu avant, pendant, peu après le retour et sept mois après le retour des voyageurs sur Terre. Tous les cosmonautes ont effectué en moyenne 172 jours de voyage, soit environ cinq mois et demi.

La méthode utilisée est connue sous le nom de « tractographie », qui utilise les informations de résonance magnétique pour reconstruire le cerveau analysé en 3D, mettant en évidence dans cette reconstruction toute la partie connectivité de l’organe. Selon Wuyts, cette technique permet essentiellement aux scientifiques de voir tout le « câblage » dans notre cerveau.

Selon l’étude, après le vol, ces structures de connectivité subissent des déformations causées par la modification de l’écoulement des fluides cérébraux et, en parallèle, l’équipe a également identifié une augmentation des masses blanches et grises, comme souligné ci-dessus, ainsi que des changements dans forme du corps. callosum – essentiellement, un grand ensemble de fibres nerveuses que Wuyts a appelé « l’autoroute qui relie les deux côtés du cerveau ».

En pratique, cela peut entraîner des changements dans la motricité des cosmonautes, selon Andrei Doroshin, chercheur à l’Université Drexel en Pennsylvanie et co-auteur de l’étude. « Les aires motrices du cerveau sont les centres où nos mouvements commencent. Dans un environnement d’apesanteur, un astronaute doit s’y adapter, en particulier par rapport à l’environnement gravitationnel de la Terre. Notre étude montre essentiellement que le cerveau est reprogrammé, pour ainsi dire.

De plus, contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’étude a montré que ces changements ne sont pas si immédiats : de la même manière qu’ils mettent du temps à se produire dans l’espace, ils mettent aussi du temps à disparaître lorsque les astronautes reviennent sur Terre. Combien de temps? Environ sept mois, selon les spécialistes.

« Cela montre que nous devrions créer des contre-mesures pour nous assurer que les changements de fluide et de forme dans le cerveau sont plus limités », a déclaré Wuyts, après avoir suggéré la gravité artificielle comme méthode à cette fin. Il convient de rappeler que, bien que très présente dans les films de science-fiction comme quelque chose de banal, en réalité la gravité artificielle – en gros, une force d’inertie préconçue qui parvient à imiter la sensation de poids sur Terre – est quelque chose de tellement conceptuel que les scientifiques ont commencé à travailler sur le idée que dans la dernière décennie.

« L’utilisation de la gravité artificielle à bord de la Station spatiale internationale ou d’une fusée à destination de Mars résoudra très probablement le problème de déplacement des fluides », a déclaré Wyuts. « Ô Donut rond-point que nous avons vu dans le film ‘2001 : L’odyssée de l’espace‘ de Stanley Kubrick est un excellent exemple de ce à quoi ressemblerait un mécanisme idéal. Mais cela reste très compliqué à produire. C’est peut-être la bonne façon de procéder, mais seules les recherches futures nous le diront ».

L’étude complète a été publiée dans la revue scientifique Frontières de la science neuralevendredi dernier (18).

