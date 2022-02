Le niveau de la mer a commencé à monter au plus fort de la deuxième révolution industrielle

Le changement climatique nous menace depuis bien plus longtemps que la plupart d’entre nous ne le pensent. Une nouvelle étude, menée par une équipe internationale de chercheurs, a révélé que le niveau de la mer moderne a commencé à apparaître en 1863, au plus fort de la deuxième révolution industrielle.

Des recherches antérieures avaient également indiqué que, dans la même période, les premiers avertissements ont commencé à apparaître sur l’augmentation de la température moyenne de la Terre, le réchauffement des eaux océaniques et d’autres facteurs qui, aujourd’hui, sont reconnus sous le «parapluie» que nous appelons « le réchauffement climatique ».

Lire aussi

La hausse des températures de la mer entraîne la chute de gros morceaux de glace, qui à son tour élève le niveau de la mer – l’un des symptômes les plus classiques du réchauffement climatique (Image : Bernhard Staehli/)

L’étude est basée sur une base de données qui mesure le niveau de la mer depuis 2 000 ans, et l’espoir est que ses conclusions et ses données aideront les décideurs à mieux planifier les défenses de leurs nations contre la future montée des eaux.

« Nous pouvons être pratiquement certains que l’élévation moyenne mondiale du niveau de la mer de 1940 à 2000 a été plus rapide que tous les intervalles de 60 ans précédents sur deux millénaires », a déclaré Jennifer S. Walker, auteure principale de l’étude et technicienne postdoctorale au Département des sciences planétaires de la Terre. à l’Université Rutgers-Nouveau-Brunswick. « Avoir cette compréhension globale des changements du niveau de la mer dans des régions spécifiques sur de longues périodes est essentiel pour la planification régionale et localisée en réponse aux futures augmentations. »

Le modèle utilisé par Walker a révélé que, d’une manière générale, l’élévation du niveau de la mer a commencé en 1863. Cette même année, le monde a commencé à travailler avec l’acier dans la métallurgie, ainsi qu’à adopter des produits chimiques dans divers secteurs – finalement, les deux seraient intégrés dans le l’industrie automobile, par exemple – ainsi qu’un changement de paradigme dans le leadership technologique, qui a quitté le Royaume-Uni et a pris la tête aux États-Unis et en Allemagne.

« Le fait que des moyennes modernes apparaissent sur nos sites d’étude tout au long du 20e siècle démontre l’importance de l’influence mondiale sur l’élévation du niveau de la mer et son impact sur notre planète au cours du siècle dernier », a déclaré Walker. « Des analyses plus poussées de cette variation spatiale à différents endroits continueront d’améliorer la compréhension de la société sur l’impact des processus régionaux sur l’élévation moyenne du niveau de la mer. »

L’étude complète est disponible dans la revue scientifique Communication Nature.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !