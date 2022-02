Dans une nouvelle image, Hubble capture ce qui pourrait être la fusion de trois galaxies

Prouvant qu’il joue toujours très bien son rôle, le télescope spatial Hubble a enregistré une image de ce qui semble être la fusion de trois galaxies en plein progrès – avec toutes les distorsions provoquées et le mélange des amas d’étoiles.

L’image fait partie d’un programme connu sous le nom de « Zoo Galactique » (« Zoo Galactique »).Zoo Galactique”, qui a encouragé les astronomes amateurs à utiliser les instruments de Hubble pour observer et identifier les objets les plus éloignés ou les plus étranges afin que les experts puissent analyser le matériel et faire les recherches appropriées.

