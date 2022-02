L’eau et l’huile ne font pas bon ménage ? Oubliez cette théorie

Comme la plupart d’entre nous l’ont appris à l’école, lorsque vous versez de l’huile dans de l’eau, les deux liquides ne se mélangent pas. Au lieu de cela, deux phases se forment, avec l’huile sur le dessus car elle est moins dense que l’eau. Ainsi, l’huile est dite hydrophobe (la jonction de hydrauliquequi signifie « eau », et phobiquese référant à « phobie » ou « aversion »).

L’huile, étant une substance hydrophobe, ne se mélange pas à l’eau. Image : malialeon –

Dans l’un des grands défis de la science, un appareil créé par l’Université Flinders en Australie tente de briser ce concept de fluides incompatibles. Selon les scientifiques responsables, cela pourrait améliorer de nombreux produits futurs, améliorer les processus industriels et même améliorer les aliments que nous consommons.

En utilisant des techniques d’écoulement de fluide rapide très avancées appliquées dans le soi-disant Vortex Fluid Flinders Device (VFD), l’équipe de recherche a mis fin à 10 ans d’études pour trouver un moyen d’utiliser une chimie propre pour percer le mystère du «mélange d’immiscibles».

« Cela aura des applications dans une gamme d’industries du monde entier, de la transformation des aliments et des nutraceutiques aux cosmétiques et à la distribution de médicaments. Pensez à des capsules d’huile de poisson plus pures et plus efficaces », déclare le professeur Colin Raston, auteur principal d’un article publié dans science chimique.

« Le mélange de liquides non miscibles est d’une importance fondamentale dans l’ingénierie des procédés et implique souvent beaucoup d’apport d’énergie et de déchets », déclare Raston. « Maintenant, nous démontrons comment ce procédé, utilisant un solvant commun et de l’eau, peut éviter l’utilisation d’une autre substance pour contrôler les réactions dans les liquides non miscibles, le rendant plus propre et plus vert », conclut le professeur de Clean Technology.

« En utilisant des microfluides à couche mince en combinaison avec une chimie à flux de cisaillement élevé et un transfert de chaleur et de masse élevé, la technologie VFD en évolution rapide surmonte les limites de mélange du traitement par lots traditionnel », déclare le co-auteur de la recherche Matt Jellicoe, du Flinders Institute of Science and Technologie à l’échelle nanométrique.

« Nous avons réalisé plus de 100 000 expériences pour établir comment les liquides se mélangent et quels sont leurs comportements d’écoulement dans de très petites dimensions », ajoute le co-auteur Aghil Igder, de la même institution.

De plus, l’équipe peut utiliser la machine VFD sur des polymères biodégradables expérimentaux pour commencer à rendre leurs substances organiques et leurs technologies propres disponibles à grande échelle pour servir une gamme d’industries.

Dernièrement, VFD a été utilisé dans diverses expériences pour produire des éléments médicamenteux de qualité tels que des peptides, une meilleure huile de poisson et des produits alimentaires et de nombreux autres processus chimiques verts qui peuvent maintenant être reproduits dans une version à l’échelle de l’appareil qui a été développé.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !