La Chine annonce un vaisseau spatial très similaire à SpaceX Starship

Wang Xiaojun, président de l’Académie nationale chinoise de technologie des véhicules de lancement (CALT), a fait une présentation plus tôt ce mois-ci montrant la nouvelle fusée, et immédiatement des comparaisons avec le vaisseau spatial de SpaceX ont émergé.

Cependant, SpaceNews affirme qu’il existe également des différences. L’un d’eux est dans la capacité de charge utile : alors que le système de lancement CALT est conçu pour transporter environ 20 tonnes vers l’orbite terrestre basse, le vaisseau spatial SpaceX entend transporter environ 100 tonnes. Il semble également y avoir des différences dans la façon dont les moteurs génèrent la poussée.

Les étudiants diplômés du CALT ont également dévoilé un lanceur lourd pour l’exploration de Mars. Une animation publiée sur Twitter montre un vaisseau spatial qui ne ressemble en rien à SpaceX, mis à part le fait qu’il est vaguement long et pointu.

D’après les plans de CALT, vous pouvez voir l’accent mis sur la réutilisation et l’accessibilité, un objectif que de plus en plus de programmes spatiaux commencent à adopter au-delà de SpaceX et de la NASA.

SpaceX a été un pionnier en matière de récupération et de réutilisation des étages de fusées, en particulier en ce qui concerne son Falcon 9, et maintenant de plus en plus de pays cherchent à emboîter le pas. Comme l’européen ArianeGroup qui a annoncé l’an dernier un mini lanceur réutilisable.

Un autre pays qui suit le même chemin est la Russie. La société spatiale Roscosmos a également présenté des conceptions pour une fusée réutilisable baptisée Amur en juillet 2020. En fait, cet exemple s’intègre très bien parmi les cas « d’inspiration » dans d’autres initiatives, car il ressemble beaucoup à la conception du Falcon 9.

