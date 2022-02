Est-il possible d’éviter les collisions entre satellites ? Un système d’alerte est développé

Afin d’éviter les collisions de satellites, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis a développé un nouveau système d’avertissement, conçu pour avertir les opérateurs lorsque leur vaisseau spatial peut être sur une trajectoire de collision avec un autre objet. Selon Space.com, il s’agit d’une préoccupation réelle et croissante compte tenu de l’encombrement de l’orbite terrestre.

Il y a au moins 23 000 objets errant dans l’espace avec un diamètre de 10 centimètres ou plus. Image : Yéti pointillé –

Présenté lors d’une conférence de presse diffusée sur le Web la semaine dernière, le prototype s’appelle Open Architecture Data Repository (OADR). Il s’agit d’une base de données stockée dans le cloud qui garde un œil sur la population croissante de satellites et d’autres corps en orbite autour de la Terre, alertant en cas de danger de collision. Selon ses développeurs, le système peut également envoyer des avertissements météorologiques, tels que des risques de tempête, en plus de présenter des plans de télémétrie et des manœuvres en direct d’autres satellites.

Comment fonctionne le nouveau système NOAA

L’OADR collecte des données sur les conditions spatiales à partir d’une série de différents balayages de capteurs au sol qui, ensemble, couvrent une grande partie de la planète. .

Selon la NOAA, l’OADR prend toutes ces données et crée une image de l’environnement orbital, qu’il utilise pour évaluer s’il y a des « conjonctions » imminentes – des rencontres rapprochées entre des objets en orbite. S’il y en a, le système peut transmettre ces données aux opérateurs sur Terre sous la forme d’une sorte de prévision météorologique, leur donnant une plage de plusieurs jours pour déplacer leurs satellites à l’écart.

« Une notification d’ouragan affiche un cône de probabilité qui change continuellement à mesure que de nouvelles données sont obtenues », a déclaré Scott Leonard, conseiller spécial du Bureau du commerce spatial de la NOAA. « Une conjonction est semblable. »

Selon Leonard, l’équipe OADR doit encore combler certaines lacunes en automatisant la collecte de données et les processus de prédiction. Si tout se passe comme prévu, l’exploitation publique initiale du système aura lieu d’ici 2024 et sera pleinement opérationnelle d’ici 2025.

Il existe déjà plusieurs sociétés commerciales qui fournissent ce type de service de suivi spatial, mais les créateurs de l’OADR espèrent qu’il disposera à terme de plus de données qu’aujourd’hui et de meilleures capacités de prédiction.

Les satellites Starlink sont une menace particulièrement importante

Il y a au moins 23 000 objets dans l’espace d’un diamètre de 10 centimètres ou plus. Ce nombre a vraiment commencé à exploser au cours de ce siècle et a considérablement augmenté. « Nous prévoyons de l’ordre de 57 000 nouveaux satellites d’ici 2030 », a déclaré Stephen Volz, secrétaire adjoint au commerce pour l’observation environnementale à la NOAA, lors de la conférence de presse.

Et les collisions dans l’espace sont des risques réels. L’année dernière, par exemple, un satellite militaire chinois est entré en collision avec un morceau d’une fusée russe vieille de 25 ans. Les satellites de la constellation Internet haut débit Starlink de SpaceX, qui pourraient un jour comprendre plus de 40 000 équipements, semblent être une cause particulière d’alertes.

