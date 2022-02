Des scientifiques découvrent des bactéries dotées d’un « mécanisme unique » de photosynthèse

Les bactéries qui se maintiennent comme les plantes ne sont pas vraiment nouvelles, mais une nouvelle étude souligne que le « Gemmatimones phototrophes», une bactérie capable de photosynthèse qui vit dans le désert de Gobi en Chine, effectue ce processus d’une manière unique.

« L’architecture de ce complexe est très élégante. Un véritable chef-d’œuvre de la nature », a déclaré Michal Koblizek de l’Institut de microbiologie de l’Académie des sciences de la République tchèque. « Non seulement il a une bonne stabilité structurelle, mais il a également une efficacité d’absorption de la lumière élevée. »

Lire aussi

les bactéries Gemmatimones phototrophes a un système de photosynthèse complexe – et unique – qui diffère des plantes, mais lui donne la même façon de manger (Image : Koblizek et al./Institut de microbiologie de l’Académie des sciences de la République tchèque)

Selon les scientifiques, le G. phototrophica « volé » ce mécanisme à une proto-bactérie – un type de bactérie ancestrale – mais l’élégance vient du fait que cet ancêtre n’en était pas très proche, appartenant à un autre phylum. Pour les chercheurs, c’est une preuve supplémentaire de l’efficacité des bactéries à effectuer ce qu’ils appellent le « transfert horizontal de gènes », permettant l’acquisition d’une compétence par un individu complètement différent.

Dans ce cas, nous parlons d’un mécanisme qui consiste en un centre de réaction entouré d’un anneau intérieur qui capte la lumière du soleil (vu chez d’autres bactéries), suivi d’un anneau extérieur avec une propriété similaire – celui-ci est sans précédent dans la science.

En gros, l’anneau extérieur capte la première lumière du Soleil, ajoutant de la lumière à des fréquences de 800 et 816 nanomètres (nm) à l’anneau intérieur, qui capte déjà la lumière à la fréquence de 868 nm. À partir de là, tout cela est acheminé vers le centre, où se trouvent les «chromophores» – pensez-y comme la chlorophylle dans les plantes, uniquement dans une bactérie.

Le schéma montre comment fonctionne le mécanisme que la bactérie utilise pour la photosynthèse : le système est composé de deux anneaux autour d’un système interne où les réactions ont lieu (Image : Koblizek et al./Institut de microbiologie de l’Académie des sciences de la République tchèque)

Ces chromophores se mettent en alerte en présence de lumière, transférant leurs électrons le long d’un chemin qui induit la réaction des atomes d’eau, en utilisant le dioxyde de carbone (CO2) pour produire des sucres. La lumière devient la « colle » qui maintient ces sucres ensemble, formant des composés que de nombreux individus, y compris des mammifères comme nous, peuvent décomposer pour produire de l’énergie.

La différence est que le mécanisme de réaction du G. phototrophica a un format de stabilisation moléculaire unique. Selon les scientifiques, un système aussi complexe aurait certainement besoin de plus d’énergie pour être construit, mais cela est compensé par sa stabilité et sa robustesse. L’article appelle cela un « avantage évolutif indépendant », une façon pompeuse de dire que la bactérie a développé ce mécanisme par elle-même, simplement « parce qu’elle le voulait ».

Selon le biologiste structural et co-auteur Pu Qian de l’Université de Sheffield, il est possible qu’avec plus d’étude et de patience, nous puissions un jour utiliser ce tractus évolutif pour construire des corps biologiques synthétiques.

O papier complete est disponible dans la revue scientifique Avancées scientifiques.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !