La NASA n’a pas l’intention de préserver des parties de l’ISS, selon le site Web

Pas de musées. Selon les informations du site collectSpace, l’agence spatiale américaine – la NASA – n’a pas l’intention de préserver une quelconque partie de la Station spatiale internationale (ISS), publiant récemment un plan visant à faire tomber la structure en un point inhabité de l’océan Pacifique, en 2030.

La déclaration passe par d’autres questions, principalement axées sur ce que l’agence ferait après la fin de la mission ISS. Rappelons que le 31 décembre 2021, le président et le vice-président américains – Joe Biden et Kamala Harris – ont approuvé la prolongation de la mission ISS au-delà de 2030.

La Station spatiale internationale devrait cesser complètement d’exister à la fin de sa mission : la NASA a confirmé qu’elle n’avait pas l’intention de conserver aucune de ses structures et ferait tomber l’ISS dans l’océan (Image : Johnson/Nasa Space Center )

« Il n’y a et n’y a eu aucune discussion au sein du programme de la Station spatiale internationale pour le retour d’objets uniquement à des fins d’exposition », a déclaré la NASA dans un communiqué après que le site eut demandé s’il fallait ou non préserver l’ISS. « Aucun volume de fret n’a été séparé jusqu’à présent ou sur les futurs vols de fret. [para futuro resguardo] et nous restons concentrés sur la maximisation de l’utilisation de l’ISS.

« Toute décision sur le retour des artefacts de la station aura lieu à une date ultérieure, en fonction des charges utiles dont nous disposons, car la priorité est le retour scientifique. [delas]», a conclu le communiqué.

En d’autres termes : la NASA veut préserver la pleine utilisation de l’ISS, de toute sa cargaison, et à l’avenir, très probablement, rien ne sera « laissé » pour l’affichage public (les musées, par exemple).

Sur son site officiel, en janvier, la NASA a publié le «Rapport de transition ISS« , qui décrit le plan d' »élimination sûre » de la station spatiale – qui est à peu près de la taille d’un terrain de football américain, comparativement parlant. Une partie du document mentionne l’utilisation de plusieurs engins spatiaux pour « désorbiter » l’ISS, la traînant dans une position où elle subit le processus de rentrée atmosphérique, « retournant » effectivement sur Terre.

L’idée est que la rentrée brûlera la plus grande partie de la station, mais dans le cas où des morceaux survivraient et entreraient dans l’espace aérien terrestre le plus proche de la surface, ils le feraient vers le soi-disant « Point Nemo », une région isolée du L’océan Pacifique.

Dans une mise à jour du document, la NASA a déclaré que le sauvetage et la préservation de parties de l’ISS – telles que ses modules ou ses laboratoires de recherche – poseraient « d’importants défis financiers et logistiques » ainsi que « nécessiteraient un travail substantiel de la part des astronautes, des équipes de soutien contrôle au sol et un engin spatial avec une capacité de charge utile similaire à la navette spatiale », indique le texte, faisant référence au programme d’engin spatial retiré en 2011.

Aujourd’hui, le seul véhicule de transport doté d’une capacité similaire est le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX.

