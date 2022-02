Regardez un astéroïde passer près de la Terre ce lundi (21)

Ce lundi (21), le projet de télescope virtuel, un service fourni par l’Observatoire astronomique Bellatrix, basé à Rome, en Italie, diffusera en direct l’astéroïde 1999 VF22, qui passera en toute sécurité par la Terre. Le direct commence à 19h00 HNE (21h00, heure de Brasilia), sur la WebTv du projet et sur la chaîne YouTube officielle.

Le projet de télescope virtuel a capturé cette image de l’astéroïde 1999 VF22 le 11 février. Image : Projet de télescope virtuel

« Le projet de télescope virtuel le montrera en direct, en ligne, juste avant le moment du survol. De cette façon, vous pouvez rejoindre le voyage dans le confort de votre foyer », a déclaré le fondateur Gianluca Masi dans un communiqué.

Selon la base de données des petits corps du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, l’astéroïde a été découvert par le Catalina Sky Survey en 1999. L’agence a reçu l’ordre du Congrès de rechercher des roches potentiellement dangereuses pour la Terre et, du moins jusqu’à présent, n’a pas pourtant trouvé des menaces imminentes après des décennies de recherches judicieuses.

Qu’est-ce qui rend un astéroïde potentiellement dangereux ?

Les « objets potentiellement dangereux » (PHO) sont tous les objets, qu’il s’agisse d’astéroïdes ou de comètes, dont l’orbite coupe celle de la Terre à une distance minimale de 7,5 millions de kilomètres (19,5 fois la distance entre la Terre et la Lune) et qui ont un diamètre d’environ 140 mètres ou plus.

D’une taille estimée à 310 mètres de diamètre, bien que 1999 VF22 rentre dans la catégorie « potentiellement dangereux », il passera relativement loin de notre planète. Son approche la plus proche sera d’environ 5,4 millions de km, soit 14 fois la distance moyenne de la Terre à la Lune, selon Masi.

Selon EarthSky, cet astéroïde orbite autour du Soleil tous les 1,5 ans. Selon le site Web, les astronomes utilisent également l’antenne radar de Goldstone en Californie pour observer la roche spatiale entre le 19 et le 24 février.

Masi a également capturé une image de l’astéroïde le 11 à l’aide d’un télescope PlaneWave de 17 pouces. « Pendant le temps d’exposition de l’image, l’astéroïde s’approchait de la Terre à une distance de 35 millions de km », a-t-il déclaré.

