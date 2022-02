Au carnaval de Viareggio, des chars défilent contre le changement climatique et la cupidité humaine

Le 20 février, les défilés des magnifiques chars du carnaval de Viareggio ont commencé, parmi lesquels certains sont consacrés au changement climatique.

Le char « L’avenir ? Une hypothèse ». Crédit : Carnaval de Viareggio / Facebook

Le carnaval de Viareggio est sans aucun doute l’un des plus importants et des plus spectaculaires d’Italie et du monde, grâce à ses gigantesques chars allégoriques mécanisés. Ce sont de véritables œuvres d’art autopropulsées en papier mâché, conçues et créées par des maîtres au talent incontesté. Depuis ses origines très anciennes, le carnaval a eu pour cœur battant le jeu, la plaisanterie et la déformation des schémas sociaux, visant souvent à moquer et moquer les riches, les nobles et les puissants. Il n’est donc pas surprenant qu’aujourd’hui encore, politiciens et gouvernants se retrouvent souvent sur les scènes de ces imposants théâtres roulants. Plus récemment, des carnavals d’importance mondiale – comme celui de Viareggio – ont commencé à transmettre des messages de sensibilisation sur les grands problèmes qui affectent la communauté, comme la santé et l’environnement, aujourd’hui plus que jamais au centre du débat public. En plus du char dédié à la pandémie de COVID-19, cette année, trois œuvres de première classe consacrées à l’impact du changement climatique, grâce auxquelles l’humanité est à un pas, traversent le Viali a Mare de la municipalité toscane du point de non retour. Selon les scientifiques, nous ferons face à des « souffrances indicibles » si nous n’agissons pas rapidement et concrètement contre les émissions de gaz à effet de serre. Voici les trois chars du carnaval de Viareggio conçus pour nous rappeler ce que nous perdons et vers quel cauchemar nous tombons, uniquement et uniquement à cause de nous.

L’avenir? Une hypothèse

Conçu par le maître Luciano Tomei, le char « Le futur ? Une hypothèse « tourne autour de la figure de l’enfant aux yeux verts », en cage « dans une sphère métallique qui représente la Terre ». Devant ses yeux émergent des marguerites et des fleurs colorées, symbole du lien entre l’homme et la nature, du monde qu’il rêve. Mais derrière lui se tiennent trois énormes personnages lugubres brandissant des épées gigantesques. Ils sont la représentation d’un consumérisme effréné, de la pollution causée par les déchets toxiques, des intérêts des puissances fortes et de la course aux armements continue. Les choix que nous faisons risquent de nous laisser dans un monde malade et souffrant, avec une biodiversité blessée et où il est de plus en plus difficile de vivre. Est-ce vraiment l’avenir dont nous rêvons pour nos enfants et le monde que nous voulons leur laisser en héritage ?

Réinitialiser

Le wagon « Reset » d’Elodie Lebigre et Roger met en scène un ours polaire – l’un des animaux les plus menacés par le réchauffement climatique – et une fille inuit. Ils sont tous deux situés sur un petit iceberg, qui nous est parvenu du pôle Nord en raison de la fonte des glaces, l’une des principales conséquences du changement climatique. Devant deux heures se dresse un gros bouton rouge qui lit « Reset ». Comme l’indique le site Internet du Carnaval de Viareggio, c’est le bouton sur lequel idéalement les puissants de la Terre auraient dû appuyer lorsqu’ils en avaient l’occasion, par exemple lors de la COP-26 qui s’est tenue à Glasgow à la fin de l’année dernière. Le message est la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre (comme le dioxyde de carbone et le méthane) pour se réconcilier avec la nature, commencer une nouvelle vie en harmonie avec elle, et repartir à zéro – ou en dessous de zéro -, comme le précise le lebigre dans une vidéo . Mais personne à ce jour n’a eu le courage d’appuyer sur ce bouton. C’est grâce à la jeune génération, dont fait partie le jeune et courageux Inuit, que nous pourrons peut-être vraiment le pousser et éviter la catastrophe climatique.

Parce que tu es un être spécial

Le wagon de Libero Maggini « Pourquoi es-tu un être spécial », un hommage clair à la chanson « La Cura » de Franco Battiato, met en scène un autre enfant, cette fois sous les traits d’un oracle qui symbolise la nécessité de révolutionner notre façon de rester dans le monde. Après avoir profité des bienfaits de la révolution industrielle et technologique, il est désormais indispensable de prendre du recul, de prendre soin de la Terre et de ses écosystèmes. Guérir les dommages que nous avons causés par la cupidité et le profit, non seulement au détriment de la planète, des animaux et des plantes, mais aussi au détriment des autres êtres humains. L’enfant est un hymne à la justice climatique invoqué par Greta Thunberg et un retour à une vie plus en harmonie avec l’environnement naturel.