Il y a 60 ans, les États-Unis effectuaient leur premier vol spatial orbital habité

Le programme de vols spatiaux habités des États-Unis a reçu un coup de pouce bien nécessaire il y a 60 ans. Le 20 février 1962, l’astronaute de la NASA John Glenn a été lancé depuis Cap Canaveral, en Floride, à l’intérieur d’une minuscule capsule appelée Friendship 7. Le vaisseau spatial Mercury a fait trois fois le tour de la Terre, s’écrasant près des îles Turques et Caïques en quatre heures et 55 minutes après le décollage. .

Il s’agissait du premier vol spatial orbital habité par les États-Unis, une étape importante que l’Union soviétique, rivale de la guerre froide, avait franchie 10 mois plus tôt avec la mission historique de Youri Gagarine.

L’URSS a été le premier pays à lancer un satellite en orbite (Spoutnik 1, en octobre 1957), le premier à envoyer un animal en orbite (le chien Laïka, en novembre 1957) et le premier à renvoyer des êtres vivants sur Terre dans un mission orbitale (un zoo dirigé par les chiens Belka et Strelka, en août 1960).

Cela a fait apparaître l’Union soviétique comme nettement en avance sur les États-Unis dans un domaine clé de la capacité technologique. Les fusées qui transportent des animaux ou des personnes dans l’espace ne sont pas si différentes des missiles équipés d’ogives nucléaires. Le voyage de cinq heures de Glenn hors de la planète a donc été énorme pour la NASA et les Américains.

Les États-Unis ont saisi ce moment et ont remporté le grand prix de la course à l’espace avec la réussite de la mission lunaire Apollo 11 en juillet 1969.

Glenn, l’un des premiers astronautes de Mercury 7 de la NASA, a pris sa retraite de la NASA en janvier 1964, mais est revenu au service public une décennie plus tard, remportant l’élection du Sénat américain dans l’Ohio en 1974. Il a été réélu en 1980, 1986 et 1992, servant quatre termes.

John Glenn à bord du vaisseau spatial Friendship 7 lors de sa mission orbitale historique du 20 février 1962. (Crédit image : NASA/Chris Cohen)

« Il était considéré comme l’un des plus grands experts du Sénat sur les questions techniques et scientifiques et a gagné un large respect pour son travail pour arrêter la propagation des armes de destruction massive », ont écrit des responsables de la NASA dans le profil. « Il était fier d’utiliser sa position au sein de la commission des affaires gouvernementales pour éradiquer les déchets gouvernementaux et nettoyer les usines de production de matières nucléaires du pays. »

L’ancien astronaute a fini par se remettre en orbite. En octobre 1998, à 77 ans, il passe neuf jours à bord de la navette spatiale Discovery, devenant ainsi la personne la plus âgée à voyager jusqu’à l’ultime frontière. Ce record a duré jusqu’en juillet 2021, lorsque le pionnier de l’aviation Wally Funk est entré dans l’espace suborbital à bord du vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin à l’âge de 82 ans.

New Shepard, d’ailleurs, porte le nom du collègue de Glenn Mercury 7, Alan Shepard, qui en mai 1961 est devenu le premier Américain à atteindre l’espace.

Glenn est décédé le 8 décembre 2016, à l’âge de 95 ans. Sa vie longue, productive et inspirante a laissé une grande empreinte dans les livres d’histoire et la conscience américaine. Le centre de recherche Glenn de la NASA dans l’Ohio porte le nom de l’astronaute pionnier, par exemple. La capsule Freedom 7 est exposée au Stephen F. Udvar-Hazy Center du National Air and Space Museum de la Smithsonian Institution en Virginie.

