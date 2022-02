Éruption solaire gigantesque enregistrée par un vaisseau spatial européen

L’agence spatiale européenne (ESA) a annoncé vendredi que son vaisseau spatial Solar Orbiter avait enregistré l’éruption de la plus grande « éruption solaire » jamais vue sur une seule image de l’ensemble du disque solaire.

Les proéminences solaires sont de grandes structures de lignes de champ magnétique enchevêtrées qui maintiennent des concentrations denses de plasma solaire en suspension au-dessus de la surface du Soleil, prenant parfois la forme d’arcs. Ils sont souvent associés à des éjections de masse coronale qui, si elles sont dirigées vers la Terre, peuvent faire des ravages sur notre technologie et notre vie quotidienne.

L’événement a eu lieu le 15 février et s’est étendu sur des millions de kilomètres dans l’espace. Heureusement, l’éjection de masse coronale n’était pas dirigée vers la Terre. En fait, il voyage loin de nous. Il n’y a pas de signature de l’éruption dans la région du disque solaire faisant face au vaisseau spatial – qui s’approche actuellement de la ligne Terre-Soleil – ce qui signifie qu’elle doit provenir du côté du Soleil qui nous fait face.

Composite côte à côte d’images capturées par l’instrument Full Sun Imager (FSI) de Solar Orbiter (à gauche) et l’instrument LASCO C2 de SOHO (à droite). Images : Equipes Solar Orbiter/EUI et SOHO/LASCO, ESA & NASA

Les images ont été capturées par l’instrument « Full Sun Imager » (FSI), qui fait partie de l' »Extreme Ultraviolet Imager » (EUI) sur le Solar Orbiter. Le FSI a été conçu pour observer l’intégralité du disque solaire, même lors de passages proches de notre étoile.

D’autres télescopes spatiaux, tels que le satellite SOHO exploité conjointement par l’ESA et la Nasa, voient souvent une activité solaire comme celle-ci, mais plus près du Soleil ou plus loin grâce à un occulteur, qui bloque l’éblouissement du disque solaire pour permettre des images détaillées du Dim. couronne elle-même.

Ainsi, la proéminence observée par Solar Orbiter est le plus grand événement de ce type jamais capturé dans un seul champ de vision le long du disque solaire, ouvrant de nouvelles possibilités pour voir comment des événements comme ceux-ci se connectent au disque solaire pour la première fois.

L’éruption a été si intense que même les engins spatiaux non dédiés à la science solaire ont ressenti sa force. La mission BepiColombo, exploitée conjointement par l’ESA et Jaxa (agence spatiale japonaise) et actuellement à proximité de l’orbite de Mercure, a détecté avec son moniteur de rayonnement une augmentation massive des lectures d’électrons, de protons et d’ions lourds.

Bien que cet événement n’ait pas envoyé une rafale de particules mortelles vers la Terre, c’est un rappel important de la nature imprévisible du Soleil et de l’importance de comprendre et de surveiller son comportement.

Des engins spatiaux tels que Solar Orbiter, SOHO et la prochaine mission météorologique spatiale Vigil de l’ESA, qui fourniront des vues uniques d’événements comme ceux-ci, pourraient nous aider à mieux protéger notre planète contre les explosions violentes du Soleil.

