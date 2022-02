La Russie teste des armes hypersoniques et nucléaires lors d’un exercice militaire

Au milieu des tensions internationales concernant une éventuelle invasion de l’Ukraine, le gouvernement russe a testé samedi des armes hypersoniques, nucléaires et à longue portée. Selon un communiqué du Kremlin, la manœuvre fait partie d' »exercices militaires » préprogrammés en partenariat avec les forces biélorusses.

« Tous les missiles ont atteint leurs cibles, confirmant leurs objectifs de performance », a déclaré le Kremlin, ajoutant que les exercices comprenaient des bombardiers Tu-95 et des sous-marins. Dans une déclaration aux chaînes de télévision locales, le chef d’état-major russe Valery Gerasimov a déclaré à Poutine que « l’objectif principal de ces exercices est d’améliorer les performances de nos forces offensives stratégiques et de livrer une attaque garantie contre l’ennemi ».

Le président russe a regardé les tests depuis la salle de crise du Kremlin, en compagnie d’Alexandre Loukachenko, président de la Biélorussie et son allié politique.

Alexandre Loukachenko (à gauche), président de la Biélorussie, et Vladimir Poutine (à droite), président russe, ont accompagné ensemble des manœuvres militaires samedi matin (19). Image : Asatur Yesayants /

Selon Un journal, parmi les armes testées figure le missile hypersonique Tsirkon. Conçu pour attaquer les navires, il a une portée « supérieure à 1 000 km », selon le type de cible, et une capacité hypersonique : il vole à 28 km d’altitude avec une vitesse comprise entre 9 800 et 11 000 km/h, soit entre huit à neuf fois la vitesse du son.

L’ogive peut peser entre 300 et 400 kg, et peut être équipée d’explosifs conventionnels ou d’une arme nucléaire. Polyvalent, il peut être tiré depuis des avions tels que les bombardiers Tupolev Tu-22M3, depuis des navires ou depuis des sous-marins.

Des missiles Kinjal ont également été testés, capables de voler à Mach 12 (12 fois la vitesse du son, soit plus de 14 300 km/h) et pouvant être lancés depuis des avions comme le chasseur Mig-31 ou le bombardier Tu-22M3. Ils peuvent être équipés à la fois d’ogives nucléaires et d’explosifs conventionnels.

Les autres armes testées étaient les missiles Iskander-M, d’une portée de 500 km et tirés à partir de batteries au sol, et Kalibr, qui ont été tirés à partir de sous-marins en mer du Nord et en mer Noire, en plus des bombardiers stratégiques TU-95MS, contre des cibles sur la presqu’île du Kamtchatka, à l’extrême est de la Russie.

Lancement d’un missile Tsirkon depuis un sous-marin russe en octobre 2021

Couronnant l’essai, la Russie a tiré un missile intercontinental Yars depuis Plesestk, près de la frontière finlandaise, vers Kura sur la péninsule du Kamchatchka, à 5 500 km. C’était presque la même route empruntée par Sineva, un SLBM (Submarine Launched Ballistic Missile) tiré du sous-marin nucléaire Karelina, stationné dans la mer de Barents.

Les deux sont des missiles MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle), qui transportent plusieurs ogives capables de frapper plusieurs cibles indépendantes. Le Yars peut transporter 3 à 6 ogives, avec une force explosive comprise entre 150 et 500 kilotonnes, tandis que le Sineva transporte 4 ou 10 ogives, avec une force de 500 ou 100 kilotonnes chacune, respectivement.

