Le polluant dangereux d’Erin Brockovich est lié au boom de la voiture électrique

C’est ce qu’a révélé une enquête du Guardian sur l’extraction du nickel et l’industrie des véhicules électriques : « Preuve de l’air et de l’eau contaminés au chrome hexavalent à proximité des mines de nickel. »

Une enquête sur l’extraction du nickel et l’industrie des véhicules électriques a révélé qu’une source d’eau potable près de l’une des plus grandes mines de nickel d’Indonésie est contaminée par des niveaux dangereux de chrome hexavalent (Cr6), une substance chimique cancérigène également connue pour son rôle dans l’histoire et dans le film d’Erin Brockovich.

Pollution par le chrome hexavalent

Le nickel, un composant essentiel des batteries de voitures et de véhicules électriques, pourrait apporter une richesse transformatrice dans un pays où Covid a augmenté de 10 % le nombre de personnes vivant dans la pauvreté. Pourtant, il y a ceux qui vivent sur l’île isolée d’Obi, qui est récemment devenue l’une des plus grandes mines de nickel d’Indonésie, qui n’ont besoin que d’eau propre et salubre.

Les échantillons d’eau prélevés sur le Gardien près du village de Kawasi et testés dans des laboratoires certifiés ont montré des niveaux élevés de contamination au chrome hexavalent (Cr6). Plus précisément, les échantillons d’eau provenant d’une fontaine située à moins de 200 mètres du site minier présentaient un indice de contamination de 60 parties par milliard (ppb). Le niveau maximum autorisé par la loi en Indonésie est de 50 ppb.

Le Cr6 peut causer des dommages au foie, des problèmes de reproduction et des dommages au développement s’il est ingéré ou inhalé. L’exposition à long terme par l’eau potable a également été liée au cancer de l’estomac. « Les impacts de ce type de pollution sont persistants et quelque peu subtils. Ils ne sont pas comme une défaillance catastrophique majeure, mais ce sont des impacts à long terme que le système de réglementation n’est pas nécessairement prêt à gérer.Dit Matthew Baird, un avocat spécialiste de l’environnement basé en Asie du Sud-Est.

L’enquête a également trouvé des preuves suggérant des niveaux élevés d’infections pulmonaires chez les personnes vivant à proximité de la mine. La clinique pédiatrique du village a signalé plus de 900 cas d’infections respiratoires aiguës (IRA) potentiellement mortelles parmi environ 4 000 habitants de Kawasi en 2020. Plus de la moitié des cas ont été signalés chez des nourrissons ou des enfants de moins de 4 ans. Selon les responsables de la santé, la prévalence des IRA à Kawasi était d’un peu moins de 20 % en 2020, contre une moyenne nationale de 9 %.

Contrairement à d’autres minéraux utilisés pour alimenter les véhicules électriques, tels que le cobalt et le lithium, qui ont été liés à des dommages environnementaux et à des violations des droits de l’homme, la chaîne d’approvisionnement en nickel est jusqu’à présent restée largement ignorée. Les sociétés minières opérant sur l’île d’Obi ont déclaré que leurs opérations ne représentaient aucune menace pour les communautés locales.

Brown a expliqué que les mines en Indonésie ne sont testées pour le chrome (Cr6 et Cr6 +) qu’une fois par mois et que les autorités ne sont probablement pas encore pleinement conscientes des risques. L’une des sociétés minières, en réponse aux allégations, a indiqué que les tests effectués sur l’eau de source de Kawasi de 2013 à 2021 répondaient aux normes de qualité fixées par le gouvernement, avec des résultats de teneur en Cr6 compris entre 5 et 40 pp.