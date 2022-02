James Webb: la NASA montre le résultat de la première étape de l’alignement du miroir principal

L’équipe du télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA continue de progresser dans l’alignement des miroirs de l’observatoire. Les ingénieurs ont terminé la première étape de ce processus, appelée « Image Segment Identification ».

L’image résultante, ci-dessous, montre que l’équipe a déplacé chacun des 18 segments du miroir principal de Webb pour ordonner les 18 copies floues de l’image d’une seule étoile, appelée HD84406, dans une formation hexagonale comme prévu.





Image de l’étoile HD84406 « ordonnée » dans le réseau hexagonal du miroir principal du JWST. A droite, version annotée, indiquant dans quel segment chaque « copie » de l’étoile a été vue. Notez que certains segments, tels que B6 et B2, reflètent l’intégralité du miroir, pas l’étoile.

Image : NASA (à gauche), NASA/STScI/J. DePasquale (à droite)

Une fois la matrice d’images terminée, l’équipe a maintenant entamé la deuxième phase d’alignement, appelée « alignement des segments ». Au cours de cette étape, l’équipe corrigera les principales erreurs de positionnement des segments de miroir et mettra à jour l’alignement du miroir secondaire, rendant chaque point individuel de la lumière des étoiles plus ciblé.

Lorsque cet « alignement global » sera terminé, l’équipe entamera la troisième phase, appelée « empilement d’images », qui placera les 18 points lumineux les uns sur les autres, formant une seule image.

« Nous avons positionné les points de segment de ce réseau de manière à ce qu’ils aient les mêmes emplacements relatifs que les miroirs physiques », a déclaré Matthew Lallo, scientifique des systèmes et responsable de la branche des télescopes au Space Telescope Science Institute, responsable de l’exploitation du JWST.

« Lors de l’alignement global et de l’empilement d’images, cette disposition familière offre à l’équipe un moyen intuitif et naturel de visualiser les changements aux points de segment dans le contexte de l’ensemble du miroir primaire. Maintenant, nous pouvons réellement voir le miroir primaire se former lentement dans sa forme prévue ! »

Lancé le 25 décembre, le télescope spatial James Webb est arrivé à son « domicile » dans l’espace, le point de Lagrange L2 entre la Terre et le Soleil, près d’un mois plus tard, le 24 janvier.

En chemin, il a effectué une série d’opérations délicates pour déplier et assembler le bouclier thermique qui le protège du rayonnement solaire et les miroirs qui dirigent la lumière des étoiles vers ses instruments. Les observations scientifiques ne devraient pas commencer avant juin, après une période de tests et d’étalonnage minutieux.

