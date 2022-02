Second Sight supprime le support de ses implants oculaires et rend plus de 300 personnes aveugles

Imaginez que vous êtes aveugle et qu’une entreprise vous promet un implant technologique qui vous donnera, bien qu’artificiellement, la possibilité de voir le monde d’une manière si commune à la plupart des gens. Imaginez qu’après des années à voir le monde en bonne définition, vous finissiez par redevenir aveugle parce que cette même entreprise a déclaré votre implant obsolète et, avec cela, a cessé de vous offrir le support technique nécessaire.

C’est exactement ce qui arrive à plusieurs patients de Second Sight Medical Products, une société spécialisée dans les implants oculaires bioniques, selon une enquête journalistique parrainée par IEEE Spectrum. Au total, la société a traité plus de 350 patients – et la plupart d’entre eux sont maintenant aveugles, même avec l’implant installé dans leur corps.

Selon le rapport, étayé par des témoignages de patients, de porte-parole, d’un co-fondateur et de personnages de success stories largement utilisés dans le marketing de l’entreprise, Second Sight a frôlé la faillite il y a quelques années, cessant de fait de prendre en charge les implants oculaires. Argusdivisé en deux générations (« Argus I » et « Argus II »).

Le problème : il ne suffisait pas de laisser des centaines de personnes sans aucune forme d’aide, ils n’ont communiqué la fin de cette aide à personne.

« J’étais juste une personne testant une technologie, et soudain je suis devenu le porte-parole de celle-ci », a déclaré Terry Byland, le seul patient Second Sight avec deux générations d’implants, à IEEE Spectrum, placé dans son œil droit en 2004 et le deuxième dans son œil gauche en 2015.

Ce que dit Byland n’est pas exagéré : Second Sight l’a utilisé dans autant de campagnes publicitaires différentes que possible. Il accorde des interviews à l’entreprise, assiste à des conférences sur le sujet et rencontre même le musicien et chanteur Stevie Wonder – lui-même aveugle, mais pas patient de l’entreprise – lors d’une campagne marketing.

Aujourd’hui, Byland craint de redevenir aveugle. Il a déclaré au site que pendant que ses implants fonctionnaient, il ne savait pas combien de temps cela durerait ni ce qu’il ferait le jour venu. « Tant que tout va bien, tout ira bien. Mais si quelque chose finit par mal tourner, eh bien, je suis foutu parce qu’il n’y a aucun moyen de le réparer. »

Les Argus sont des implants rétiniens, attachés à une zone périphérique de l’œil et attachés à une lunette spéciale qui agit comme son prolongement direct. Les lunettes capturent l’image à travers une caméra spéciale, l’envoyant à une unité de traitement à la taille, qui « interprète » cette image pour le patient.

En 2019, Second Sight a abandonné le produit en 2019, a failli faire faillite en 2020, et en juin 2021, une introduction en bourse a levé 57,5 ​​millions de dollars d’investissements, avec une valeur de 5,25,60 $) par action unitaire. La promesse était que l’entreprise concentrerait ses efforts sur un nouvel implant (baptisé « Orion »), entièrement cérébral et sans équipement externe, pour offrir une vision artificielle améliorée.

L’intérêt du public, cependant, ne s’est jamais rétabli et le prix des actions a chuté – 1,50 USD (7,68 R$). En février 2022, la société a annoncé un projet de fusion avec une société biopharmaceutique appelée Nano Precision Medical (NPM). Aucun des dirigeants de Second Sight ne fera partie du comité directeur de NPM, mais l’objectif de la société est ailleurs : des implants qui automatisent l’administration de médicaments dans le corps d’un patient.

« C’est une technologie fantastique entre les mains d’une entreprise maladroite », a déclaré Ross Doerr, un autre patient qui a reçu son implant en 2019 et est devenu éligible pour des mises à niveau au début de 2020. Cependant, la pandémie de COVID-19 en mars de cette année-là, a soulevé de mauvaises rumeurs. sur la santé de Second Sight. Effrayé, il a appelé son thérapeute – un employé de l’entreprise :

« C’est drôle que vous appeliez maintenant », a déclaré le spécialiste de la réadaptation visuelle. « Nous venons d’être – tous – licenciés. Oh, et vous n’obtiendrez plus ces améliorations. »

IEEE Spectrum met également en lumière le cas de Barbara Campbell – peut-être la plus dangereuse des trois. Elle marchait sur un transfert sur l’immense réseau du métro new-yorkais quand sa vision s’est soudainement obscurcie. Pas « il commençait à faire nuit ». Un instant, le monde était lumineux, le suivant, l’obscurité totale.

« Je me souviens exactement où j’étais », a-t-elle déclaré. « Je descendais du train n° 6 et me dirigeais vers le train F. J’étais sur le point de descendre les escaliers et tout à coup, j’ai entendu trois ‘bips’ ». Le son était le signe avant-coureur de la fermeture de son implant – un Argus II. Cela ne fonctionnerait plus jamais.

De toute évidence, l’implant était assez rugueux et n’offrait pas une vision « Full HD ». Selon le co-fondateur Robert Greenberg, le résultat de l’utilisation de la technologie était essentiellement des motifs et des formes en noir et blanc qui permettaient aux utilisateurs d’identifier certaines formes – le passage pour piétons rectangulaire contrastant avec l’asphalte sombre ou certains détails d’un visage regardant directement chez eux, par exemple.

« Bien que ce ne soit pas une « vision normale », c’est 100% mieux que ce que j’ai maintenant », a déclaré Doerr.

L’Argus II avait un autre problème : il était trop cher. Second Sight l’a vendu pour environ 150 000 USD (un peu plus de 768 000 R$, en valeur actuelle) – plus du double de tout autre produit fonctionnant de manière similaire à l’époque. Mais ce n’était que le prix d’achat : une fois déployé, l’Argus II s’accompagnait de mois (voire d’années) de soins thérapeutiques exclusifs, c’est-à-dire d’un professionnel employé par l’entreprise pour s’occuper d’un seul patient. Au final, le traitement a coûté près de 500 000 US$ (plus de 2,5 millions de R$).

« Même avec tout cela, l’entreprise perdait de l’argent », a déclaré Greenberg. « Avec toutes les opérations de vente estimées et les réglementations, [os implantes] n’étaient pas rentables ».

Le «quelque chose d’autre»: Second Sight voulait les cerveaux des patients

Selon Greenberg, l’objectif de l’entreprise était de construire un implant si capable qu’il apporterait des avantages tels que la vision thermique, la reconnaissance faciale et les mises à niveau logicielles, des recherches étant conçues (mais jamais réalisées) sur la façon de contourner le besoin de se connecter. .technologie à l’œil du patient et à la place stimulent directement le cortex cérébral.

Greenberg, cependant, n’a jamais été en mesure de diriger l’entreprise dans cette direction. Sa relation avec le comité directeur s’est détériorée jusqu’à ce qu’il démissionne de son poste de PDG en 2015 et, l’année suivante, quitte le comité et rompe effectivement les liens avec Second Sight. La raison, il n’a pas pu le dire à IEEE Spectrum, citant un accord de non-divulgation (Accord de non-divulgationle populaire « embargo »).

Dès lors, tout a commencé à tomber entre les mailles du filet : selon un ingénieur qui a demandé l’anonymat (également parce qu’il avait signé un embargo), Second Sight a dit aux patients qu’il allait – petit à petit – arrêter de produire Argus pour se concentrer sur Orion. . L’entreprise a promis un soutien continu, mais comme l’ont montré les enquêtes, il n’est jamais venu. L’ingénieur en question l’a confirmé :

« Nous n’avons tout simplement plus soutenu Argus après cela », a-t-il déclaré à Spectrum. « Nous ne le vendions plus, nous ne le fabriquions plus, nous n’avions plus rien à faire avec ».

Il a fallu quelques années à ce rythme jusqu’à ce qu’en février 2020, le directeur de la recherche et du développement quitte l’entreprise, et que le PDG de l’époque fasse de même le mois suivant. Second Sight a ensuite licencié la majeure partie de sa masse salariale, accusant COVID-19 de « difficultés à stabiliser les finances ». Quelques semaines plus tard, en avril, la plupart de ses équipements de bureau et de fabrication – de la chaîne de montage des implants aux ordinateurs sur les bureaux du personnel – ont été mis aux enchères.

Rien de tout cela n’a été communiqué à ses patients. Doerr dit qu’il a passé des semaines à essayer d’entrer en contact avec une entreprise qui, à toutes fins utiles, n’était même plus là. « Pratiquement et littéralement, Second Sight a laissé ses patients dans le noir. » Et pour lui en particulier, c’était plus qu’un problème.

Le port de l’implant l’a rendu légèrement nauséeux. Mais en 2020, cette nausée s’est transformée en un étourdissement très grave, avec des vertiges intenses, comme s’il souffrait d’une labyrinthite sévère – quelque chose qu’il n’a jamais eu. Inquiet, il a essayé de programmer une IRM pour voir si les problèmes provenaient d’une tumeur inconnue. Cependant, votre implant pourrait interagir négativement avec le champ magnétique de l’examen. Les médecins ont essayé de contacter Second Sight pour plus d’informations, mais personne n’a répondu au téléphone. Finalement, Doerr a subi un scanner, qui a exclu une tumeur.

« À ce jour, je ne sais toujours pas si j’ai une tumeur au cerveau ou non », dit-il, notant qu’un scanner ne donne pas le niveau de certitude d’une IRM.

Second Sight – ou du moins ce qu’il en reste – n’a pas commenté les informations publiées.

