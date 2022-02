La NASA veut accroître la sécurité incendie dans les missions spatiales ; savoir-faire

Ce week-end, un cargo Cygnus s’envolera vers la Station spatiale internationale (ISS) pour mener une expérience de la NASA conçue pour améliorer la sécurité incendie lors de missions vers la Lune et Mars.

Appelée SoFIE (Solid Fuel Ignition and Extinction), l’expérience est la dernière d’une série d’investigations en orbite visant à analyser le comportement du feu en microgravité.

Le vaisseau spatial Cygnus NG-17 de Northrop Gumman mènera l’expérience visant à la sécurité incendie dans l’espace vers l’ISS. Image : NASA

SoFIE fait partie de la cargaison de science, de fournitures et de matériel qui pilotera la mission de réapprovisionnement Cygnus NG-17 de Northrop Grumman, dont le lancement est prévu à 12 h 39 HNE ce samedi.

« Ce que nous espérons faire, c’est informer les futures missions sur l’inflammabilité des matériaux alors qu’elles travaillent sur des conceptions de prototypes pour les futures combinaisons spatiales, cabines et habitats, et il est important de prédire comment ces matériaux brûleraient dans des environnements lunaires, martiens ou autres », a déclaré Paul Ferkul, scientifique des projets SoFIE au Glenn Research Center de la NASA, dans une interview avec le site espace.com. « Les expériences aideront également la NASA à identifier les meilleurs moyens d’éteindre les incendies ou les matériaux brûlés dans l’espace », a-t-il ajouté.

Le lancement sera diffusé en direct

Cygnus sera lancé depuis le port spatial régional du centre de l’Atlantique à l’installation de vol Wallops de la NASA sur l’île Wallops, en Virginie. Il sera possible de suivre via NASATV, sur l’application et sur les réseaux sociaux de l’agence.

Lorsque SoFIE arrivera à l’ISS, l’expérience sera installée dans le Combustion Investigation Rack, situé dans le module de laboratoire américain (Destiny) pour la recherche sur la combustion sûre.

« La station spatiale fournit un environnement de microgravité unique qui permet aux scientifiques d’étudier la véritable nature des flammes isolées et sans gravité », a déclaré Ferkul.

Selon Ferkul, les tests porteront sur des échantillons mesurant entre 10 et 30 centimètres de long. plexiglas (acrylique), tissus à base de coton et autres matériaux couramment utilisés dans les vols spatiaux. Il devrait durer jusqu’en novembre 2025.

Ferkul a déclaré que l’histoire scientifique de cette expérience s’appuie sur les travaux précédemment effectués par deux autres essais de la NASA: l’expérience d’extinction de flamme (FLEX) et l’expérience de combustion avancée via la microgravité (ACME).

Désormais terminée, l’expérience FLEX s’est concentrée « sur l’efficacité des suppresseurs de gaz inertes en microgravité et sur l’obtention de l’estimation la plus prudente de l’indice d’oxygène limite pour une combustion constante », indique la page de l’expérience.

ACME, d’autre part, a un objectif secondaire sur la sécurité incendie dans l’espace, ainsi qu’un objectif principal d’améliorer l’efficacité de la technologie de combustion et de réduire ses émissions polluantes, comme il est indiqué sur son site Web.

Cygnus sont des cargos connus pour avoir accueilli une série d’expériences de sécurité incendie au cours du processus de désorbitation, appelées Spacecraft Fire Safety (Saffire). Dans ceux-ci, les contrôleurs déclenchent délibérément un incendie à l’intérieur du vaisseau spatial, qui est déjà en route vers une destruction planifiée dans l’atmosphère terrestre, pour enquêter sur la croissance à grande échelle des flammes et l’inflammabilité du matériau. Mis à part leur accent sur la sécurité incendie, cependant, Saffire et SoFIE ont peu en commun, selon Ferkul.