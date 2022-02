Une méthode de recyclage révolutionnaire peut transformer les EPI en vinaigre et en eau

Un processus de conversion des déchets d’équipements de protection individuelle (EPI) en sous-produits comme le vinaigre et l’eau pourrait être une étape potentielle dans la résolution du problème des déchets qui remplissent les décharges et polluent les océans et les rivières.

Les masques déchiquetés, les couvertures, les gants et les lunettes de sécurité en plastique, entre autres, sont placés dans une machine, avec de l’eau chaude sous pression et de l’air comprimé appliqués au contenu. Le résultat : de l’eau propre et de l’acide éthanoïque (le composant principal du vinaigre).

Les chercheurs transforment les EPI en sous-produits utiles comme l’eau et le vinaigre. Crédit : Université d’Auckland

D’après le site Physiquele processus est réalisé à une température de 300°C et dure environ une heure sur une petite machine prototype installée dans un laboratoire de l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande.

En plus de l’eau et du principe du vinaigre, les sous-produits gazeux du processus sont l’oxygène et de faibles concentrations de dioxyde de carbone qui peuvent être évacués en toute sécurité. « Il s’agit d’une solution propre et sans produits chimiques qui changera la donne à l’échelle internationale », a déclaré Saied Baroutian, professeur agrégé au département de génie chimique et des matériaux de l’université.

« La technologie utilisée est un procédé de déconstruction ou de récupération hydrothermale qui détruit complètement les déchets. Le liquide produit dans le processus est sûr, inerte et peut être réutilisé – le vinaigre (ou l’acide acétique) peut être utilisé pour désinfecter et l’eau peut être réutilisée pour le cycle de traitement, réduisant la consommation et contribuant à la durabilité.

Un autre projet vise à préparer les déchets d’EPI pour la réutilisation

Le processus a été développé en collaboration avec la Faculté des sciences médicales et de la santé et les universités d’Otago et de Waterloo au Canada. C’est l’une des deux solutions innovantes qui s’associent pour s’attaquer au problème des déchets de soins de santé de la pandémie de Covid-19, qualifiée de « menace pour la santé humaine et environnementale » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En parallèle, Yvonne Anderson, professeur au Département de pédiatrie de l’Université d’Auckland, dirige un projet qui utilise une technologie révolutionnaire pour désinfecter les EPI afin qu’ils puissent être réutilisés ou recyclés en toute sécurité.

« En développant deux technologies – une pour les déchets réutilisables et une pour les déchets qui ne peuvent pas être réutilisés ou recyclés – nous bouclons la boucle sur ce grave problème de déchets et fournissons une solution circulaire qui est vraiment propre et verte », déclare Baroutian.

Maintenant, les équipes de recherche prennent des mesures pour développer les solutions dans un système pilote et, en apprenant de cela, peuvent créer une preuve de concept à grande échelle. « C’est le point où nous pouvons présenter la technologie, garantir que les projets fonctionnent avec le flux de déchets d’EPI et trouver des financements ou des partenariats potentiels avec des organisations commerciales afin que ces technologies puissent être mises en œuvre en Nouvelle-Zélande et à l’étranger », estime Saeid. .

En termes de coût, les chercheurs ont maintenant terminé une analyse économique qui montre qu’un système de déconstruction hydrothermale à grande échelle pourrait traiter les déchets d’EPI à un coût comparable à la pratique actuelle de l’autoclavage et de l’enfouissement. « Et en termes d’environnement, les économies offertes sont énormes », a déclaré Saeid.

