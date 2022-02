Détection du premier système quadruple d’astéroïdes de l’histoire

Des scientifiques de l’Institut national de recherche astronomique de Thaïlande, de l’Université de Lyon et de l’Université de la Sorbonne (toutes deux en France) ont fait la première observation d’un système quadruple d’astéroïdes – une roche spatiale avec trois lunes en orbite autour d’elle.

La séquence d’images montre l’évolution de la découverte des trois lunes d’Elektra depuis 2003. Image : Anthony Berdeu, Maud Langlois et Frédéric Vachier

Dans un article publié dans la revue Astronomie et astrophysiquequi décrit l’étude, Anthony Berdeu, Maud Langlois et Frédéric Vachier, les trois auteurs principaux, racontent comment ils ont identifié une troisième lune autour de l’astéroïde Elektra, tout en révélant certaines de ses caractéristiques.

Vu pour la première fois en 1873 par l’astronome Christian Peters, l’astéroïde Elektra, à l’époque, était classé de type G, car il mesurait environ 260 km de diamètre et avait une composition similaire à la planète naine Cérès.

La première lune de l’astéroïde Elektra a été découverte il y a près de 20 ans

En 2003, les chercheurs ont découvert qu’il avait une lune, et en 2014, un deuxième satellite naturel a été trouvé en orbite autour de l’astéroïde. Maintenant, une troisième lune a été découverte, donnant au système une quadruple désignation : la première jamais observée.

Cette troisième lune a été identifiée après que les astrophysiciens ont étudié les données d’archives obtenues lors d’un précédent effort de recherche impliquant le Very Large Telescope (VLT) au Chili. Ils ont analysé les données, en se concentrant sur Elektra et ses lunes, puis les ont analysées dans un système logiciel de réduction du bruit.

Pour obtenir une image encore meilleure, ils ont également passé les données à travers un algorithme conçu pour supprimer la lumière du halo autour d’objets comme Elektra. Les données obtenues ont confirmé qu’il y avait une troisième lune en orbite autour de l’astéroïde, ce qui a surpris l’équipe comme jamais auparavant.

D’environ 6 km de diamètre, la première lune a été nommée S/2003 (130) 1. Elle orbite autour d’Elektra à une distance moyenne d’environ 1 300 km. La deuxième lune, S/2014(130) 1, est beaucoup plus petite, avec un diamètre de seulement 2 km, et a une orbite elliptique beaucoup plus proche de l’astéroïde.

Maintenant, la troisième lune a été nommée S/2014(130) 2, et elle est encore plus petite que les deux autres, avec un diamètre de seulement 1,6 km. Son orbite est plus circulaire et beaucoup plus proche d’Elektra que celle de la deuxième lune, et sa luminosité a été mesurée comme étant 15 000 fois inférieure à celle de l’astéroïde autour duquel il orbite.

