Découverte des restes d’une galaxie dévorée par la Voie lactée

Des scientifiques de l’Agence spatiale européenne (ESA) ont découvert les restes d’une galaxie dévorée par la Voie lactée il y a entre 8 et 10 milliards d’années, selon un article produit à partir de la découverte.

La galaxie en question – commodément surnommée « Pontus » – était relativement plus petite que ce qu’était la Voie lactée bien avant qu’elle ne prenne la forme qu’elle a aujourd’hui. Et tout comme chacun d’entre nous passant trop près d’un magasin de périphériques informatiques en solde, elle est passée à proximité de notre maison dans l’espace, inévitablement aspirée par notre attraction gravitationnelle.

Lire aussi

Les restes de Pontus, la galaxie dévorée par notre Voie lactée, affichés en couleur lilas, indiquent que notre « maison » dans l’univers s’est nourrie bien plus que nous ne le pensions auparavant (Image : Gaia/ESA/Reproduction)

La découverte est venue grâce aux données recueillies par la mission spatiale Gaia, exploitée par l’ESA. Fondamentalement, l’observation astronomique a été faite dans l’un des anneaux de la Voie lactée, composé de groupes d’étoiles très anciennes, à faible teneur en métaux. Des galaxies extérieures à la nôtre peuvent arriver dans cette zone à des vitesses différentes, ce qui les fait nous apparaître différemment.

« Lorsqu’une galaxie extérieure » tombe « dans la nôtre, des forces gravitationnelles grandioses commencent à la déchirer », a déclaré l’agence dans un communiqué. « Si ce processus est plus lent, les étoiles de cette galaxie formeront un flux cosmique facilement visible dans l’anneau du nôtre. S’il accélère davantage, les étoiles de la galaxie envahissante seront plus dispersées et aucune signature propre ne sera visible.

Cependant, l’étude s’est concentrée sur d’autres facteurs qui pourraient révéler la présence de restes de Ponce, la galaxie dévorée par la Voie lactée. Fondamentalement, des galaxies satellites plus petites ou des étoiles globulaires, qui peuvent également rejoindre le courant affiché dans notre anneau.

Faire petit : Pontus s’est trop rapproché de nous – bien que très lentement – et a été incorporé par la Voie lactée. En raison du temps et de la rapidité de ce processus, des parties de ce que la galaxie devenue collation avait fini par apparaître dans notre « corps ». Pensez à la façon dont vous renversez des miettes de biscuits sur votre chemise et c’est plus facile à comprendre.

En plus de Pontus, l’observatoire Gaia a trouvé cinq autres événements de fusion similaires – que nous connaissions déjà (« Sagittarius », « Cetus », « Gaia-Sausage/Encelade », « LMS-1/Wukong » et « Arjuna/Sequoia/ I ‘itoi”)- plus un sixième qui peut ou non être une absorption du type (une analyse plus approfondie sera encore nécessaire sur ce dernier).

Selon l’ESA, les cinq épisodes ci-dessus et l’absorption des points se sont produits à peu près à la même période – à l’exception du Sagittaire, qui est légèrement plus jeune (il y a 5 à 6 milliards d’années).

Les données complètes de l’enquête ont été publiées jeudi dernier (16) dans le Journal astrophysique.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !