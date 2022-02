La découverte de Pluton et l’une des erreurs les plus merveilleuses de l’astronomie

Lowell a consacré les 8 dernières années de sa vie à la recherche de la planète X, mais est malheureusement décédé en 1916 sans atteindre cet objectif. Avec la mort du fondateur et principal bailleur de fonds de l’Observatoire Lowell, la recherche de la neuvième planète est interrompue et ne reprend qu’en 1929, avec l’arrivée à l’observatoire d’un jeune et prometteur astronome : Clyde Tombaugh.

Tombaugh n’avait que 23 ans lorsqu’il a rejoint l’Observatoire Lowell. Le jeune constructeur de télescopes a été chargé de poursuivre le projet le plus important de Lowell : la découverte de la planète X.

Suite aux calculs effectués par Elizabeth Williams, Tombaugh passa environ un an consacré à cette tâche, jusqu’au 18 février 1930, il trouva quelque chose d’émouvant sur deux photographies prises quelques jours plus tôt. C’était lui, la neuvième planète tant recherchée du système solaire.

En quelques jours, la nouvelle de la découverte de Tombaugh s’était répandue dans le monde entier. Il a même atteint les oreilles des jeunes Vénétie Burney à Oxford, en Angleterre. A seulement 11 ans à l’époque, elle, passionnée d’astronomie et de mythologie, propose, lors d’une conversation avec son grand-père, que cette planète froide et lointaine porte le nom du dieu romain invisible des enfers : Pluton.

Pluton a enregistré deux images distinctes les 23 et 29 janvier 1930. À partir de ces images, Clyde Tombaugh a découvert la neuvième planète du système solaire. Image : Observatoire Lowell

Son grand-père a présenté la suggestion à un ami astronome qui a télégraphié l’idée à l’observatoire Lowell. Tombaugh, qui avait déjà reçu plus d’un millier de suggestions de noms, aimait beaucoup l’idée de Venetia. En plus de sa pertinence mythologique, le nom Pluton commençait également par les lettres « P » et « L », les initiales du principal créateur de cette quête et fondateur de l’Observatoire, Percival Lowell.

À présent, vous vous demandez peut-être : où est l’erreur dans cette histoire épique et fantastique de la découverte de Pluton ? L’erreur est là au début, dans la motivation de Lowell pour commencer cette quête. Il se trouve que Pluton n’était pas responsable des perturbations gravitationnelles d’Uranus et de Neptune, comme l’imaginait Percival Lowell.

Pluton était trop petit pour cela, et en fait, il n’y avait même pas une telle perturbation. Les orbites observées d’Uranus et de Neptune ne correspondaient pas car la masse de Neptune a été mal calculée. Chose qui n’a été remarquée qu’en 1992, avec les données envoyées par Voyager-2.

Pluton n’est même plus considérée comme une planète, mais c’était par coïncidence le bon moment et le bon endroit pour être découvert, dans une finale épique de cette histoire fantastique, qui mettait en vedette la ténacité de Percival Lowell, la précision d’Elizabeth Williams, l’excellence de Clyde Tombaugh et l’un des les plus merveilleuses erreurs de l’histoire de l’astronomie.

