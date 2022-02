La NASA lance un défi pour rechercher des technologies d’atterrissage de précision sur la face cachée de la Lune

La NASA promeut fréquemment des défis mondiaux pour rechercher des solutions technologiques destinées à l’exploration spatiale. Cette fois, l’agence demande l’aide des gens pour trouver des alternatives pour faire atterrir en toute sécurité les futurs engins spatiaux de l’autre côté de la Lune, où se trouvent des cratères ombragés en permanence qui pourraient constituer un danger.

La NASA offre des incitations en espèces pour développer des technologies permettant un atterrissage en toute sécurité sur la face cachée de la Lune.Image : Dotted Yeti/

Appelé Precision Night Landing Challenge #1, le programme devrait décerner jusqu’à trois prix d’une valeur maximale de 650 000 USD chacun. Pour concourir, les candidats doivent soumettre leurs propositions de capteurs capables de détecter des dangers d’au moins 250 mètres de hauteur et de traiter l’information au fur et à mesure de l’atterrissage, dans un but principalement de sécurité.

Selon les règlements publiés par la NASA, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 mai et les propositions doivent être soumises avant le 19 du même mois.

La sécurité dans la petite face cachée de la Lune est une priorité

Ces technologies qui seront proposées par les candidats, selon l’agence, contribueront à ses objectifs d’exploration lunaire à long terme. Ses principales missions incluent le programme Commercial Lunar Payload Services pour mettre de petits engins spatiaux commerciaux sur la Lune dès cette année, et Artemis, qui vise à ramener les humains sur le sol lunaire.

« Ce défi est une opportunité passionnante pour l’industrie d’offrir des solutions qui contribuent à l’un des objectifs critiques de la NASA pour l’exploration spatiale et la découverte scientifique », a déclaré John Kelly, responsable de mission pour le programme d’opportunités de vol de l’agence au centre de recherche de la NASA. Californie.

L’espoir est de rapprocher le plus possible le vaisseau spatial de caractéristiques d’exploration prédéterminées, y compris de la glace d’eau dans des cratères ombragés en permanence. « Atterrir dans l’obscurité ou dans des zones ombragées est toujours difficile, même à une époque où des atterrissages précis sont plus réalisables que jamais », indique le communiqué publié par l’agence mercredi (15).

Les missions martiennes telles que le rover Perseverance qui a atterri sur le sol martien avec une technologie d’atterrissage autonome en 2021 perfectionnent la tâche, mais cela a toujours été fait en plein jour. La NASA recherche également de nouvelles avancées dans les atterrisseurs légers et économiques.

« Ce défi est une étape importante dans la recherche de technologies innovantes qui permettront aux missions robotiques et habitées de rechercher des atterrissages en terrain dangereux », a déclaré Kelly.

Les systèmes de capteurs proposés peuvent utiliser des radars, des systèmes optiques ou d’autres mesures, tant qu’ils peuvent créer des cartes en trois dimensions et détecter les dangers lors des manœuvres d’atterrissage propulsées par fusée. « Des systèmes de capteurs performants réduiront la taille, la masse, la puissance et les coûts au-delà de l’état actuel de la technique », a ajouté l’agence.

Le défi est proposé par le prix TechLeap de la NASA, financé par le programme Flight Opportunities. Un autre prix du programme, appelé Autonomous Observation Challenge nº 1, vise à tester des charges utiles lors de vols en ballon à haute altitude.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !