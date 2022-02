Le Soleil est « agité », éruptions continues depuis des semaines : la plus violente dans la nuit du 15 février

Le Soleil traverse une phase d’activité magnétique intense caractérisée par des éruptions continues et des CME. Le 15 février, il y a eu une éruption de plasma extrêmement violente.

Crédit : Spaceweather.com

Depuis quelques semaines, le Soleil est un peu « agité », avec des émissions continues de plasma dans l’espace par le biais d’éruptions très puissantes et d’éjection de masse coronale ou CME (acronyme de coronal mass ejection). L’un des derniers événements, enregistré par les scientifiques dans la nuit du 15 février, a été particulièrement violent et spectaculaire, à tel point qu’on pense qu’il appartient à la catégorie la plus puissante, celle de la classe X. Les éruptions solaires sont d’immenses émissions de matière provenant de la photosphère de l’étoile, ils sont projetés dans l’espace, libérant d’énormes quantités d’énergie. Ils sont générés lors du phénomène de « reconnexion des lignes de champ magnétique » et comme indiqué sont divisés en classes de puissance, c’est-à-dire A, B, C, M et X. Chaque classe, à son tour divisée en sous-classes de 1 à 9 , est dix fois plus énergique que celle qui la précède.

Heureusement, la puissante éjection de masse coronale du 15 février – « l’une des CME les plus puissantes de ces dernières années », comme l’indiquent les scientifiques de spaceweather.com – a été projetée dans la direction opposée à la Terre. Cela signifie que le vent solaire produit par le phénomène n’atteindra pas l’atmosphère terrestre et donc nous ne risquons pas une tempête géomagnétique dévastatrice. Ces phénomènes peuvent causer des problèmes de communication radio et de navigation, ainsi que faire frire les satellites et autres engins spatiaux. Ces derniers jours, une éruption de classe M survenue le 29 janvier a entraîné la perte de 40 satellites Starlink de SpaceX, la société aérospatiale privée d’Elon Musk. Les satellites n’ont pas été endommagés électroniquement, mais le vent solaire – qui a atteint la Terre quelques jours après l’événement – a rendu l’atmosphère beaucoup plus dense et cela ne leur a pas permis d’atteindre l’altitude prédéterminée, les faisant désorbiter sans relâche jusqu’à la destruction.

Les images impressionnantes de l’éjection de masse coronale du 15 février ont été capturées par plusieurs instruments, dont des coronographes installés à l’Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO). Comme indiqué, ce n’était que le dernier d’une série d’événements violents qui durent depuis plusieurs semaines. Tout au long du mois de février, il y a eu plusieurs phénomènes de classe M (dont les plus puissants se sont produits les 12, 14 et 15), tandis que cinq ont été enregistrés en janvier. La vidéo de l’événement du 12 février est également impressionnante, que vous pouvez voir ci-dessous.

Aussi « catastrophiques » que puissent paraître ces images, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Le Soleil, en fait, a un cycle naturel de 11 ans au cours duquel l’inversion des pôles magnétiques se produit et atteint des pics d’intensité minimale et maximale. Il a atteint son minimum en 2019 et est maintenant entré dans sa phase d’activité la plus intense, dans laquelle davantage de taches solaires et de phénomènes tels que les éruptions et CME susmentionnés sont observés. Selon les experts, le pic d’intensité pourrait être atteint en juillet 2025. L’espoir est que les CME comme les plus puissantes ne soient pas dirigées vers la Terre, où elles pourraient déclencher des orages géomagnétiques très puissants avec des conséquences importantes sur les équipements électroniques et les communications. Les aurores polaires peuvent apparaître à des latitudes beaucoup plus basses que la normale.