Avec une trajectoire pionnière, l’hélicoptère Ingenuity termine un an sur Mars

Chargé de montrer que l’exploration aérienne est possible sur la planète rouge malgré sa faible atmosphère, le petit hélicoptère a atterri avec son partenaire de mission sur le sol du cratère Jezero le 18 février 2021.

Au début, l’intention de l’équipe était que le drone effectue cinq survols, mais avec le succès de l’effort, la mission a été prolongée et Ingenuity a déjà 19 vols à son actif.

« Nous allons toujours très bien », a déclaré à Space.com Jaakko Karras, chef adjoint des opérations pour Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. « Il n’y a pas un seul élément qui nous rend nerveux », a-t-il ajouté. « Tout se passe très, très bien. »

Pesant 1,8 kg, l’hélicoptère à énergie solaire laisse son nom inscrit dans les annales de l’histoire de l’aviation, remplissant avec succès sa mission de 85 millions de dollars américains, et toujours en assez bonne santé pour travailler plus longtemps.

L’équipement a franchi encore plus de limites sur la planète rouge au cours de cette nouvelle phase. Par exemple, lors du 11e vol, effectué le 4 août, il a couvert 383 mètres de terrain, était à 12 mètres au-dessus de la surface et a atteint une vitesse de pointe d’environ 19 km/h. Ingenuity n’avait atteint ces objectifs sur aucun de ses cinq premiers vols.

Il effectue également des travaux d’exploration pour le rover Persévérance lors de ces tournées plus longues et plus ambitieuses, aidant l’équipe de la mission à planifier les itinéraires et la portée des cibles scientifiques potentielles. Par exemple, ils ont décidé de ne pas envoyer le robot à six roues dans une zone connue sous le nom de « Raised Ridges » en grande partie à cause de la reconnaissance précoce de l’hélicoptère Ingenuity.

Illustration 3D de l’hélicoptère Ingenuity survolant Mars, par Giovanni Cancemi –

« Cela ne veut pas dire que l’équipe n’a pas de grands débats sur la question de savoir si la région a encore une réelle valeur scientifique », a déclaré Kevin Hand du JPL, codirecteur de la première campagne scientifique de la mission Persévérance. « Mais au moins avec Ingenuity, nous avons pu regarder de plus près et voir qu’il n’y avait rien de très différent de ce que nous avons observé ailleurs. »

Hand s’est émerveillé de la longévité du drone. « Je me souviens quand nous avons traversé la durée de vie initiale prévue, et nous nous sommes dit, ‘OK, peut-être que ça se passe encore à l’automne.’ L’automne est fini et il y va toujours. « OK, peut-être que ça marche encore en hiver. » Et ici, nous regardons le printemps 2022 et il est toujours un pionnier des vues incroyables qui nous ont aidés à nous guider sur la voie du rover Persévérance.

Il n’a pas toujours été facile pour Ingenuity de voler. L’hélicoptère n’était plus en mesure de passer en mode vol comme prévu lors de son premier voyage, repoussant ce décollage historique d’environ une semaine.

Le vol numéro 14 a été interrompu après que l’hélicoptère a détecté des anomalies dans deux de ses six servomoteurs de commande de vol. Et une énorme tempête de poussière de Mars a retardé la 19e sortie de plus d’un mois.

Place aux futures missions

De telles questions sont à prévoir lors d’une mission d’exploration planétaire, en particulier une mission pionnière de nouvelles technologies et de nouvelles capacités. Ingenuity a relevé tous ces défis jusqu’à présent, suggérant que l’avenir est très favorable à l’exploration aérienne sur Mars.

«Nous avons déjà commencé les premiers efforts pour étudier comment l’hélicoptère Ingenuity ou des plates-formes similaires agissent pour faire des choses comme transporter des charges utiles scientifiques, comment ils peuvent être des engins spatiaux autonomes et complètement autonomes qui ne sont pas liés à quelque chose comme un rover pour couvrir de plus grandes distances et accéder à une variété de cibles scientifiques », a déclaré Karras. « C’est donc ce à quoi nous nous attendons : en regardant en arrière dans cinq ou dix ans, nous verrons que c’était le tremplin, le précurseur de l’exploration aérienne la plus grande et la plus audacieuse sur Mars. »

