Une année historique sur Mars : retour sur les réalisations de Perseverance

Le robot Perseverance termine un an à la surface de Mars. Construit sur Terre par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA pour un coût de 2,2 milliards de dollars et lancé le 30 juillet 2020, le rover a atterri sur la planète rouge à 17 h 55 HE le 18 juillet 2020. Février 2021.

Après une période de test d’un peu moins d’un mois, le rover a commencé son opération scientifique le 13 mars 2021. La mission : rechercher des signes de l’existence d’une vie passée à la surface de Mars, plus précisément sur son site d’atterrissage, le Jezero. Crater, qui était autrefois un ancien lac.

Depuis lors, « Percy » (surnom donné par les ingénieurs) n’a pas chômé : il a participé aux tests d’Ingenuity, le premier hélicoptère à voler à la surface d’une autre planète, et a commencé à collecter des échantillons du sol martien, mais pas toujours. avec succès, qui sera ramené sur Terre lors d’une future mission, le Mars Sample Return.

Pendant ce temps, il a capturé les sons d’une marche sur Mars, frappé des rochers avec un laser, photographié des tourbillons, pris des selfies et produit de l’oxygène dans une expérience pionnière qui pourrait aider les futures missions habitées.

Roches forées par Persévérance pour l’extraction d’échantillons. Image : NASA/JPL-Caltech

De plus, il a parcouru 2,9 km, battu le record de la plus longue distance parcourue par un rover en une journée (245,76 mètres), pris plus de 10 000 photos et trouvé des traces d’éléments chimiques organiques dans le sol de la planète, un exploit prometteur pour son principal mission, mais qui n’est pas encore la preuve définitive de l’existence de la vie.

Selon Jessica Samuels, responsable de la mission des opérations de surface de Persévérance au JPL, la prochaine phase de la mission de Persévérance consiste à explorer le delta qui s’est formé dans le cratère Jezero il y a des milliards d’années à partir de sédiments qu’une ancienne rivière a transportés dans le lac qui existait dans le cratère.

« C’est formidable de pouvoir entrer dans l’histoire et de rendre possible une campagne comme Mars Sample Return », a déclaré Samuels. « Ce qui nous motive en tant qu’ingénieurs et scientifiques explorant une autre planète, c’est l’opportunité d’en savoir plus. »

Perseverance a été conçu pour fonctionner pendant deux années terrestres (1 année martienne), bien qu’il ne soit pas rare que les véhicules de la NASA durent beaucoup plus longtemps que prévu. Son « cousin », Curiosity, explore Mars depuis près d’une décennie.

