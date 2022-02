Bien qu’il soit encore en construction, le nouveau hangar est déjà le plus haut bâtiment de SpaceX

L’appel « large baie » – le nouveau hangar que SpaceX est en train de construire dans sa structure dans le sud du Texas – est déjà le plus haut bâtiment de l’entreprise, occupant le poste de « grande baie”. La construction a commencé il y a environ quatre mois et devrait être intégrée au processus de fabrication de l’orbiteur Starship et de son propulseur, la fusée Super Heavy.

Le jalon a été confirmé jeudi dernier (17), lorsque les ingénieurs ont retiré la grue de la zone après avoir installé une nouvelle partie préfabriquée – le « cinquième étage » du nouveau hangar de SpaceX -, élevant la structure juste un peu au-dessus des 85 mètres de haut du « haute baie ».

Lire aussi