Tempêtes à Petrópolis : la catastrophe aurait-elle pu être prévue ?

Plus d’une centaine de morts, près de 150 disparus, de nombreux blessés et sans-abri, en plus de toutes les destructions environnementales et matérielles. C’est le scénario de la tragédie qui a frappé Petrópolis cette semaine, dans la région montagneuse de Rio de Janeiro. La ville a été frappée par des orages qui, en quelques heures, ont fait s’effondrer un volume d’eau équivalent à plus d’un mois de pluie.

Les pluies à Petrópolis ont causé des morts et des glissements de terrain. Image : Reproduction – Réseaux Sociaux

Selon les données du Centre national de surveillance et d’alerte aux catastrophes naturelles (CEMADEN), il y a eu 250 millimètres de pluie en seulement trois heures sur la commune mardi (15), bien au-delà des 185 millimètres attendus pour tout le mois de février.

Ce n’était pas le premier enregistrement de tempêtes écrasantes ces derniers mois au Brésil. Nous avons vu la même chose se produire dans le sud de Bahia fin 2021, lorsqu’un cyclone extratropical a provoqué des pluies si intenses que plusieurs villes sont entrées en état d’urgence et de calamité. L’État de Minas Gerais a également été dévasté par des inondations causées par de fortes tempêtes à la fin de l’année dernière et au début de 2022. Fin janvier, c’était au tour de São Paulo, où un événement de pluie extrême a fait des morts et de grands destruction.

Dès lors, la question demeure : ces situations auraient-elles pu être prévues et, par conséquent, évitées ? Pour comprendre le rôle de la science météorologique dans des épisodes comme ceux-ci, le Apparence numérique s’est entretenu avec deux experts en études climatiques.

Désirée Brandt est météorologue, conférencière et a une longue carrière en tant que présentatrice météo sur des stations de radio et de télévision. Selon elle, il y avait des prévisions de beaucoup de pluie dans la région, mais ce qui s’est passé à Petrópolis était quelque chose de « très ponctuel ».

« Les prévisions indiquent qu’il existe une zone à haut risque pour de grandes accumulations de pluie, mais il n’est pas possible de prédire précisément si cette grande quantité de pluie tomberait exactement sur Petrópolis ou Teresópolis, par exemple », explique Desirée.

Selon elle, un front froid devait arriver dans la région, qui, en plus d’être un lieu de forte humidité, faisait face à des journées très chaudes, ce qui favorise la formation de nuages ​​lourds.

Pour les prochains jours, le météorologue prévient qu’il y a encore des prévisions de fortes pluies, car une zone de convergence sud-atlantique (ZCAS) se forme, un couloir d’humidité qui provoque des pluies volumineuses sur une partie des régions du Nord, du Midwest et du Sud-Est à partir de le pays.