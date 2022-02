L’Observatoire brésilien reçoit le prix Shoemaker NEO 2021

La Planetary Society a annoncé ce mercredi 16 février les lauréats du Shoemaker NEO Award 2021. Parmi les lauréats figure l’observatoire brésilien SONEAR, à Oliveira, dans le Minas Gerais. Le prix est décerné aux astronomes amateurs qui excellent dans leurs efforts pour trouver, suivre et caractériser les astéroïdes géocroiseurs. Ce travail est considéré comme essentiel pour la protection de notre planète, puisque nous savons encore très peu de choses sur ces roches spatiales qui pourraient être dangereuses pour l’humanité.

Bien qu’il existe des observatoires professionnels dédiés à cette activité, qui sont à l’origine de la plupart des découvertes, ils n’ont pas le temps d’observation ni la répartition géographique nécessaires pour couvrir tout le ciel ni pour mener à bien toutes les activités nécessaires. Par conséquent, la Planetary Society identifie et récompense les astronomes amateurs du monde entier qui apportent des contributions importantes à cette recherche, afin d’encourager ces citoyens à poursuivre leur travail en plus de subventionner des résultats encore meilleurs.

Parmi ceux récompensés lors de l’édition 2021 du Shoemaker Award figure l’observatoire brésilien SONARd’astronomes amateurs Christophe Jacques, João Ribeiro de Barros et Edouardo Pimentel. SONEAR est l’acronyme de Southern Observatory for Near Earth Asteroids Research, qui résume en gros ce à quoi il se consacre depuis sa création en 2014 : la recherche d’astéroïdes géocroiseurs.

Cristóvão Jacques, Eduardo Pimentel, João Ribeiro de Barros sur SONEAR – Crédits : SONEAR

Situé à Oliveira, Minas Gerais, l’observatoire a été responsable de la découverte de 36 astéroïdes géocroiseurs, 9 comètes et plusieurs autres objets dans notre système solaire et au-delà. En reconnaissance de l’excellence de ce travail réalisé par les Brésiliens, la Planetary Society accordera à la SONEAR une subvention de 9 195,00 US$, qui devra être investie dans des équipements.

Selon Cristóvão Jacques, un des astronomes de la SONEAR, cette aide financière sera très importante pour l’observatoire. « Nous pourrons acquérir une caméra beaucoup plus sensible que celle que nous avons aujourd’hui et cela nous permettra de détecter les astéroïdes avec la luminosité la plus faible », précise l’astronome.

Une autre amélioration sera une nouvelle carte graphique qui permettra à SONEAR d’augmenter l’efficacité de ses détections. « Dans notre proposition à la Planetary Society nous avons mis une carte vidéo ou GPU, que nous utiliserons pour augmenter le traitement des images avec une nouvelle technique de détection appelée tracking synthétique » complète Jacques.

Dans son annonce, la Planetary Society souligne également l’importance de SONEAR en raison de sa localisation dans l’hémisphère sud, qui permet une couverture du ciel austral, peu accessible aux programmes de recherche professionnels de l’hémisphère nord.

C’est la première fois que SONEAR se voit décerner le Shoemaker NEO Award. Cependant, Cristóvão Jacques a déjà reçu ce même prix. C’était en l’an 2000, alors que je travaillais déjà à la recherche d’astéroïdes, mais dans un observatoire de la Serra de Piedade, près de Belo Horizonte.

Cette année, le Shoemaker NEO Award a envisagé 8 projets ou observatoires avec des subventions totalisant près de 75 000 $ US. En plus de SONEAR, ont également été récompensés :

Vladimir Benichek de l’Observatoire astronomique de Sopot, Serbie

de l’Observatoire astronomique de Sopot, Serbie Fabrice Bernardi et Maura Tombelli du Gr.AM (Gruppo Astrofili Montelupo) à l’Observatoire Beppe Forti, en Italie

et du Gr.AM (Gruppo Astrofili Montelupo) à l’Observatoire Beppe Forti, en Italie Massimo Calabresi , Roberto Haver et Raniero Albanesi de l’Associazione Romana Astrofili, en Italie

, et de l’Associazione Romana Astrofili, en Italie Gary Câlin , David Cromer , Doug Goodin et Russel Valentin de la Northeast Kansas Amateur Astronomers League, à l’Observatoire Farpoint, Kansas, États-Unis

, , et de la Northeast Kansas Amateur Astronomers League, à l’Observatoire Farpoint, Kansas, États-Unis Korado Korlević de l’observatoire de Višnjan en Croatie

de l’observatoire de Višnjan en Croatie Alain Maury de l’enquête MAP au Chili, en collaboration avec Georges Attar de France et Daniel Perroquet des Etats-Unis

de l’enquête MAP au Chili, en collaboration avec de France et des Etats-Unis Florent Losede France

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !