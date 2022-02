Le patient décédé de la fièvre de Lassa au Royaume-Uni était un nouveau-né

La BBC a rapporté que la personne décédée du virus Lassa au Royaume-Uni était un nouveau-né. Un des membres de sa famille est hospitalisé, un autre est guéri.

Virus Lassa sur les cellules. Crédit : NIAID

Le patient décédé il y a quelques jours au Royaume-Uni de la fièvre de Lassa était un nouveau-né. Cela a été confirmé par la BBC, qui a également pu consulter un e-mail direct adressé au personnel du Cambridge University Hospitals NHS Trust, l’un des hôpitaux impliqués dans cet événement dramatique. Tout a commencé le 11 février, lorsque l’agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni (UKHSA) a publié un rapport sur le diagnostic sur le sol national de trois cas de fièvre de Lassa, une fièvre hémorragique (Fev) causée par un arénavirus – le virus de Lassa (Lassa mammarenavirus) ou LASV – « cousin » du virus Ebola. Un décès avait été annoncé dès le premier document officiel, mais sans préciser l’âge du patient. On sait maintenant que c’était un bébé récemment né qui a perdu la vie.

Les trois infectés par le virus Lassa font tous partie de la même cellule familiale, récemment rentrée d’un voyage en Afrique de l’Ouest. Dans cette région du continent, la fièvre de Lassa est endémique et infecte jusqu’à 300 000 personnes par an, dont environ 5 000 perdent la vie. La maladie est une zoonose transmise par contact avec des fluides corporels tels que les matières fécales, l’urine, la salive et le vomi de rongeurs infectés. La principale espèce réservoir est le rat multimammaire (Mastomys natalensis), mais la souris pygmée (Mus baoulei) et Mastomys erythroleucus sont également impliquées. Ces rongeurs se trouvent couramment dans les maisons des zones où la maladie est répandue, ce qui augmente le risque de contagion. La transmission interhumaine est également possible, comme le précise l’Istituto Superiore di Sanità : « Dans certains cas, après une transmission accidentelle, une transmission interhumaine peut se produire, par contact direct avec du sang, des tissus, des sécrétions ou des excrétions de personnes infectées. personnes, notamment en milieu familial et hospitalier ». Les manuels MSD pour les professionnels de la santé indiquent que la transmission à l’hôpital est courante lorsque les équipements de protection individuelle tels que les masques faciaux, les gants et les écrans faciaux font défaut.

On ne sait pas si les trois patients positifs découverts au Royaume-Uni ont tous été infectés par contact avec les excréments d’un rongeur, ou si un seul a été infecté puis a transmis l’infection aux membres de sa famille. Une fois que la positivité du virus Lassa a été diagnostiquée – qui n’avait pas été détectée au Royaume-Uni depuis plus de 10 ans – l’UKHSA a lancé la recherche des contacts en organisant l’isolement des contacts étroits. « Les collègues identifiés grâce à notre exercice de recherche des contacts ont dû passer par une période d’isolement de précaution de 14 jours et n’avoir aucun contact avec les patients pendant 21 jours », lit-on dans l’e-mail de l’hôpital Addenbrooke de Cambridge consulté par la BBC. . Des initiatives similaires ont également été entreprises à l’hôpital de Luton et Dunstable, où le bébé est décédé. Ici, l’unité néonatale a été fermée par précaution et aucune nouvelle admission ne sera acceptée pendant un certain temps. L’hôpital Addenbrooke de Cambridge a dû fermer l’unité de soins intensifs à la place. L’isolement de nombreux médecins et infirmiers a naturellement un impact sur le fonctionnement des hôpitaux concernés.

Nonostante le misure di sicurezza significative, fortunatamente, non è stato rilevato alcun contagiato al di fuori del nucleo famigliare rientrato dall’Africa – le precauzioni anti Covid hanno sicuramente ridotto le probabilità di infezione – e gli esperti confermano che il rischio per la salute pubblica è bas. «Nous voulons vous assurer que les cas de fièvre de Lassa sont rares au Royaume-Uni et ne se propagent pas facilement parmi les gens. Le risque global pour le personnel soignant et les autres patients est très faible », lit-on dans la lettre adressée au personnel hospitalier. Même l’UKHSA, dans une mise à jour datée du 16 février, a indiqué que le risque pour la population reste très faible. L’espoir est que l’un des deux infectés encore hospitalisés au Royal Free London NHS Foundation Trust se rétablira bientôt. L’autre patient a été déclaré guéri.