Les poissons se reconnaissent-ils dans le miroir ?

Des chercheurs dirigés par Masanori Kohda de la Graduate School of Science de l’Université d’Osaka au Japon avaient déjà abordé cette question dans une étude réalisée avec Labroides dimidiatus, le poisson nettoyeur. Maintenant, l’équipe fournit plus de preuves suggérant que les poissons ont une capacité MSR, dans une nouvelle recherche publiée dans PLOS Biologie.

Jusque-là, en plus des chimpanzés, les preuves d’autres animaux qui ont réussi le test de la marque ont été critiquées et donc peu concluantes. C’est ce qui s’est passé avec l’étude précédente de Kohda. « Auparavant, en utilisant une marque brune dans la région de la gorge de L. dimidiatus, nous avions montré trois poissons sur quatre se raclant la gorge plusieurs fois après avoir nagé devant un miroir, un bon nombre par rapport à des études similaires réalisées sur d’autres animaux. comme les éléphants et les dauphins ».

Cependant, l’une des critiques formulées à l’encontre de la première approche était la taille de l’échantillon et la nécessité d’études supplémentaires montrant des résultats positifs. En partenariat avec des chercheurs de l’Institut Max Planck pour le comportement animal en Allemagne et de l’Université de Neuchâtel en Suisse, la nouvelle recherche a augmenté la taille de l’échantillon à 18 poissons plus propres, avec un résultat positif de 17 d’entre eux démontrant le même comportement que l’étude précédente. . .

« Après avoir examiné des études similaires réalisées sur des singes, des cochons, des chiens, des chats, etc., qui se sont clairement révélées négatives, nous nous sommes demandé si la raison pour laquelle ces animaux n’atteignaient pas la cible était parce qu’ils ne représentaient pas quelque chose dans leur nature. ils seraient inquiets », déclare Kohda à propos du choix de couleurs de la marque. « Dans notre étude précédente, nous avons utilisé une étiquette brune car elle peut ressembler à un petit parasite qui est la principale source de nourriture pour L. dimidiatus. »

Certains singes ont la capacité de se reconnaître dans le miroir. Image : Rehman Khoso –

Une critique à ce sujet était la possibilité que la sensation physique de la marque, ainsi que la vue de la marque brune dans le miroir, puissent déclencher un comportement qui ne suggère pas de manière concluante la MSR.

Pour y faire face, l’équipe a testé la réaction du poisson à un stimulus physique dans sa gorge en injectant la marque brune à 3 mm de profondeur (au lieu de 1 mm). À une telle profondeur, la marque était à peine visible, mais ils ont constaté que les poissons avec l’injection la plus profonde se raclaient la gorge à des taux similaires, qu’un miroir soit absent ou présent.

Pour renforcer davantage l’importance d’utiliser des étiquettes écologiquement pertinentes pour les animaux dans les études MSR, l’équipe a constaté qu’aucun poisson injecté avec des étiquettes vertes ou bleues ne présentait un comportement de grattage.

Les poissons se sont-ils reconnus ou ont-ils pensé qu’ils étaient d’autres poissons ?

Certains concurrents se sont demandé si L. dimidiatus reconnaissait l’image miroir comme elle-même et non comme un autre poisson. Un animal dressé en miroir est celui qui est présenté à une image miroir de lui-même et passe par trois étapes. Premièrement, il exprime une sorte de comportement agressif, car il perçoit probablement l’image miroir comme un autre animal ; puis montre un mouvement non naturel mais non agressif car il confirme que l’image miroir n’est pas un autre animal ; et enfin, il regarde à plusieurs reprises son propre corps sans agressivité. À ce stade, le MSR est confirmé car l’animal peut maintenant voir la marque et tenter de la gratter.

« Notre étude précédente a démontré la MSR chez L. dimidiatus ; cependant, des études avec d’autres animaux ont montré que le simple fait de déplacer un miroir ravive un comportement agressif, ce qui suggère que l’animal n’a appris qu’une contingence spatiale, pas la MSR », a rapporté Kohda.

L’équipe a ensuite transféré des poissons nettoyeurs formés au miroir dans un réservoir avec un miroir positionné d’un côté et, trois jours plus tard, dans un réservoir avec un miroir de l’autre côté, et a vu les poissons ne montrer aucune agression envers l’image du miroir. miroir dans les deux réservoirs.

De plus, pour s’assurer que les L. dimidiatus qui ont réussi le test de marquage se reconnaissaient réellement, ils ont placé des poissons dressés en miroir dans des réservoirs adjacents séparés par du verre transparent.

Au bout de deux à trois jours, lorsque les poissons avaient largement réduit leur comportement agressif les uns envers les autres, ils ont été marqués de manière standard la nuit suivante. Aucun des poissons ne s’est gratté la gorge pendant les 120 minutes d’exposition les uns aux autres.

« Ce résultat suggère qu’un stimulus visuel et écologiquement pertinent chez un autre poisson n’est pas suffisant pour induire un raclement de gorge chez des individus marqués », précise le scientifique. « Nous avons encore beaucoup de travail à faire, notamment quantitativement, pour montrer que les poissons, comme les autres animaux, sont capables de MSR ; Cependant, à la suite de cette étude, nous réitérons la conclusion de notre étude précédente selon laquelle la conscience de soi chez les animaux ou la validité des tests miroir doivent être revues.

