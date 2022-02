Une étude montre quels sont les plus grands cratères d’impact sur Terre

Au cours de ses 4,5 milliards d’années d’existence, la planète Terre a été frappée par des centaines de gros astéroïdes, et au moins 190 de ces collisions ont laissé des cicatrices colossales visibles à ce jour.

Toutes les roches spatiales qui pénètrent dans l’atmosphère terrestre ne parviennent pas au sol. Alors, que faut-il pour qu’un astéroïde laisse un trou dans la Terre, et quels événements d’impact connus ont formé les plus grands cratères ?

Cratère de météorite à Winslow, Arizona, USA. Image : turtix –

Selon la NASA, la plupart des astéroïdes qui pénètrent dans l’atmosphère terrestre sont très petits, environ 1 mètre de diamètre. C’est une excellente nouvelle, car toute roche spatiale de moins de 25 mètres de diamètre ne passe presque jamais dans l’atmosphère terrestre.

C’est parce que les vitesses très élevées auxquelles ils chauffent les gaz dans l’atmosphère brûlent les roches spatiales (un événement qui fait techniquement de la roche un météore). Dans la plupart des cas, toute roche spatiale restante qui traverse l’atmosphère cause peu ou pas de dommages si elle atteint le sol.

« L’atmosphère nous protège des impacts. Du moins, dans la plupart des cas », a déclaré Paul Chodas, directeur du Center for Near-Earth Object Studies de la NASA au Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Un exemple relativement récent, qui a eu lieu en 2013, est un météore de 17 mètres de large qui a explosé au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie. Le phénomène a généré une onde de choc qui a brisé des vitres et fait des blessés. Cependant, il n’a pas fait de cratère, car il n’a pas vraiment touché le sol. « La majeure partie de la roche s’est désintégrée en poussière et en petites météorites en cours de route », a déclaré Gerhard Drolshagen, physicien spécialisé dans les objets géocroiseurs à l’Université d’Oldenburg en Allemagne et ancien directeur du Groupe consultatif de planification des missions spatiales des Nations Unies.

Cependant, les 190 cratères d’impact connus à la surface de la Terre prouvent que certains astéroïdes plus gros ont réussi à passer, même si c’est très inhabituel. Parmi ceux qui ont touché terre, la plupart ont atterri en Amérique du Nord (32%), suivis de l’Europe (22%) et de la Russie et de l’Asie (16%), selon la base de données Earth Impact, qui a révélé que des cratères d’impact connus, 44 mesurent 20 kilomètres de diamètre ou plus.

Découvrez où se trouvent les trois plus grands cratères d’impact sur Terre

Cratère de Vredefort

Selon les données d’enquête publiées par Live Science, le plus grand cratère d’impact sur Terre est le cratère de Vredefort, en Afrique du Sud.Le trou mesure 300 km de diamètre et a probablement été creusé il y a environ 2 milliards d’années, selon l’Observatoire de la Terre de la NASA.

Selon Chodas, le cratère s’est largement érodé, mais d’après ce qui reste du bord, l’astéroïde qui a frappé le site aurait eu un diamètre de 10 à 15 km. « C’est plus gros que celui qui a tué les dinosaures, mais c’est arrivé bien avant les dinosaures. »

Cratère Chicxulub

En deuxième place se trouve le cratère Chicxulub, dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Le trou mesure 180 km de diamètre et a été créé par un astéroïde de 12 km de large qui a frappé la Terre il y a 66 millions d’années.

Bien que le cratère soit maintenant partiellement sur terre, au moment de l’impact, le Yucatan était sous une mer peu profonde. La collision a entraîné l’extinction de 75 % des espèces, y compris les dinosaures non aviaires.