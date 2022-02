Les lumières vues dans le ciel au-dessus du Rio Grande do Sul n’étaient pas des OVNIS, mais alors qu’étaient-elles ?

« Notre système dédié nous permet d’enregistrer quotidiennement des satellites », précise-t-il, notant que non seulement l’épave d’un satellite détruit peut être capturée par sa structure, mais aussi plusieurs satellites voyageant ensemble. « C’est une autre question intéressante lorsque vous avez, par exemple, trois lumières — des satellites — fonctionnant ensemble. Beaucoup attribuent cela à certains ovnis ou engins triangulaires, mais nous avons également fait ce type d’enregistrement, comme ce fut le cas avec les satellites ‘YAOGAN 20A’, ’20B’ et ’20C’, également chinois ».

Dans une autre capture, l’observatoire de Taquara a même capturé trois satellites en mouvement rapproché – une autre situation initialement attribuée aux ovnis. Image : Heller & Jung Space Observatory/Reproduction

« Ces trois satellites, officiellement, ont la fonction d’observation à distance, pour mener des expériences scientifiques, effectuer des relevés de données sur terre, surveiller le rendement des cultures et aider à la prévention et à la réduction des catastrophes naturelles », explique Jung. « Il y a ceux qui pensent, cependant, qu’ils servent probablement à des fins militaires et de renseignement chinoises », dit-il, citant des informations d’autres agences spatiales sur la nature clandestine de son lancement en août 2014.

Pour cette raison, la présence d’observatoires et de structures de surveillance est de plus en plus nécessaire: d’une part, ils pourront détecter même les vols clandestins et, d’autre part, ils aideront également les scientifiques et les passionnés à résoudre les doutes soulevés par le population.

