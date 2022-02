Spatial Gaze rappelle les réalisations de Perseverance au cours de sa première année sur Mars

Le Space Look de ce vendredi (18) commentera les réalisations et les découvertes du rover Persévérance à l’occasion du premier anniversaire de son atterrissage sur Mars. Construit et exploité par la NASA, le robot vise à étudier le sol et l’environnement martien à la recherche de signes. de l’existence d’une vie antérieure.

Notre invitée sera Ana Carolina Souza Ramos de Carvalho, master et docteur en biotechnologie de l’USP. Elle étudie l’application des levures sauvages et de bière en astrobiologie, dans le contexte de l’exploration spatiale et des innovations biotechnologiques. Elle effectue actuellement un post-doctorat sur l’isolement des levures extrêmophiles (qui vivent dans des environnements extrêmes) associées aux abeilles sans dard pour une application dans l’exploration spatiale.

Selfie pris par le rover Persévérance à la surface de Mars. Image : Nasa/Divulgation

Présenté par Rafael Rigues, rédacteur en chef de Science et Espace chez Netcost-Security, et par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de Bramon — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, le Regard spatial est diffusé en direct, tous les vendredis, à 21h, via les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

Retrouvez les éditions précédentes sur la playlist YouTube Olhar Espacial d’Netcost-Security !

Olhar Espacial compte sur la participation des spectateurs, qui peuvent envoyer des questions, des suggestions et des critiques à travers les réseaux sociaux d’Netcost-Security.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !