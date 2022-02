Une étude indique que les visages générés par l’IA deviennent plus fiables que les humains

Sauriez-vous différencier les visages générés par l’intelligence artificielle (IA) de ceux qui sont véritablement humains ? Les scientifiques de l’Université de Lancaster en Angleterre pensent que non. Selon une déclaration relative à une étude récente de l’institution, la technologie de l’IA appliquée à la création de visages informatiques est si avancée que beaucoup d’entre nous ne peuvent faire aucune différence.

Les implications ne s’arrêtent pas là : dans la même étude, les chercheurs ont conclu que certains groupes de personnes trouvent les visages générés par l’IA plus fiables que les visages humains.

Certains des visages utilisés dans l’étude ont été générés par l’IA, tandis que d’autres appartenaient à de vraies personnes : les participants, cependant, ne pouvaient pas dire lequel était lequel (Image : Nightingale et al./Lancaster University/Handout)

« Notre évaluation du photoréalisme des visages synthétisés par l’intelligence artificielle indique que les moteurs graphiques ont déjà dépassé la ‘vallée de l’étrangeté’ figurative et sont déjà capables de créer des visages indiscernables – et encore plus fiables – que les vrais visages », lit-on dans un extrait du communiqué.

« Vale da Estranheza » vient de l’expression anglaise « Vallée étrange», un terme utilisé par les scientifiques pour désigner le sentiment d’étrangeté ou de révulsion que nous ressentons lorsque nous voyons une figure humanoïde – comme un robot – se comporter d’une manière pas si humaine. Dire que les moteurs graphiques « sont passés » c’est synonyme de dire que l’évolution technologique est déjà si grande, que ce qui diffère de ce qui est robotique/synthétique n’est plus – si l’on me pardonne l’expression – « dans la gueule ».

L’étude a été menée par une méthode relativement simple : des scientifiques de l’université ont réuni des groupes de personnes et leur ont demandé d’attribuer une note de un à sept pour le niveau de fiabilité des visages qui leur étaient présentés – naturellement, « un » étant le moins fiable. . Les participants ne savaient pas s’ils regardaient une personne réelle ou lequel des visages avait été généré par une IA connue sous le nom de « StyleGAN”.

Les résultats ont indiqué que les visages synthétiques avaient une fiabilité attribuée de 7 % supérieure à celle des visages humains.

La conclusion est que l’évolution graphique de l’intelligence artificielle progresse à des niveaux considérés comme dangereux. Contenu connu sous le nom de « faux faux», par exemple, dépendent presque exclusivement de la création d’une impression photoréaliste que le faux objet correspond à la vraie chose.

Autrement dit : les projets de « faux nus » ou de création de fausses vidéos peuvent générer des situations à risque extrême. Nous avons déjà parlé ici à Apparence numérique à propos d’un bot Telegram qui a créé des « faux nus » de femmes au hasard et même de célébrités féminines, ainsi qu’une accusation selon laquelle des agents russes utilisaient des deepfakes pour attaquer des opposants politiques.

Et on peut aussi retenir le documentaire «En cas de catastrophe lunaire», qui a utilisé un deepfake pour modifier le cours de l’un des événements les plus mémorables de l’histoire : dans la production, l’ancien président américain Richard Nixon prononce un discours où il pleure la mort des astronautes Neil Armstrong, Edwin « Buzz » Aldrin et Michael Collins de la mission Apollo 11, lors de ce qui serait la première visite de l’homme sur la Lune.

Évidemment, c’est un mensonge : Armstrong, Aldrin e.Collins sont allés sur la Lune, en sont revenus et ont vécu pleinement sur Terre. Personne n’est mort pendant le voyage, mais l’extrait ci-dessus a tellement impressionné qu’il a remporté un Emmy pour les producteurs de la pièce.

« La conséquence la plus pernicieuse est peut-être le fait que, dans un monde numérique où toute image ou vidéo peut être falsifiée, l’authenticité de tout enregistrement gênant ou mal imprimé peut être remise en question », a déclaré le Dr Sophie Nightingale, co-auteur de l’étude.

Bien sûr, il existe de très bonnes applications de cette technologie : (spoiler devant) L’apparition de Luke Skywalker dans la série « The Mandalorian » (Disney+) en a fait l’objet – Mark Hammil, l’acteur qui incarnait le personnage en 1977, a 70 ans, mais le « Luke » de la série diffusée en 2020 était incroyablement jeune . Un autre point positif était un documentaire qui utilisait la technologie deepfake pour recréer numériquement la voix du regretté chef Anthony Bourdain.

« Les visages sont une riche source d’informations, une simple exposition d’une milliseconde étant plus que suffisante pour faire apparaître des références implicites à des traits individuels, tels que la fiabilité d’une personne », a déclaré Nightingale. « Nous nous sommes demandé si les visages générés par l’IA seraient capables de déclencher le même jugement de confiance. Si ce n’est pas le cas, la perception de la fiabilité pourrait aider à distinguer les visages réels des visages synthétiques.

L’étude complète sera publiée dans la revue scientifique Actes de l’Académie nationale des sciences après examen, mais peut être vu en détail dans le Actualités des neurosciences..

