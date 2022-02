Intelligence planétaire : des scientifiques étudient l’activité cognitive de la Terre

Cette maxime selon laquelle « personne n’est une île », qui signifie que tout le monde dépend, d’une certaine manière, les uns des autres dans une vie en société s’applique également au développement des planètes. A partir du moment où la vie, sous ses formes les plus variées, a commencé à habiter la Terre, elle a établi avec elle une relation de codépendance.

Prenons l’exemple des plantes. Les plantes ont « inventé » un moyen de subir la photosynthèse pour améliorer leur propre survie, mais ce faisant, elles ont libéré de l’oxygène, ce qui a changé toute la fonction de notre planète. Ce n’est qu’un exemple de formes de vie individuelles faisant leur propre chose, mais ayant collectivement un impact à l’échelle planétaire.

Les scientifiques étudient comment la vie abritée sur Terre influence la cognition de la planète elle-même. Image : Romolo Tavani –

« Thought Experiment » analyse la collectivité de la vie et son auto-entretien

Si la collectivité des écosystèmes – connue sous le nom de biosphère – peut changer le monde, l’activité collective de cognition et d’action basée sur cette cognition peut-elle le faire ? avec l’évolution de la biosphère, la Terre a acquis une « vie propre ». Si une planète qui abrite la vie a une vie propre, peut-on également supposer qu’elle a un « esprit propre » ?

Pour percer ces mystères et d’autres impliquant l’évolution planétaire en relation avec la vie, Adam Frank, professeur de physique et d’astronomie à l’Université de Rochester, et ses collègues David Grinspoon du Planetary Science Institute et Sara Walker de l’Arizona State University, ont développé une étude dans Journal international d’astrobiologieauto-qualifiée d’« expérience de pensée ».

Cette approche combine la compréhension scientifique actuelle de la Terre avec des questions plus larges sur la façon dont la vie modifie une planète. Dans l’article, les chercheurs discutent de ce qu’ils appellent « l’intelligence planétaire »: l’idée d’une activité cognitive opérant à l’échelle planétaire, pour soulever de nouvelles questions sur la manière dont les humains pourraient aborder les problèmes d’intérêt mondial, tels que le changement climatique.

Dans leurs recherches, les auteurs s’appuient sur des idées telles que l’hypothèse Gaia – qui propose que la biosphère interagit fortement avec les systèmes géologiques non vivants de l’air, de l’eau et de la terre pour maintenir l’état habitable de notre planète – pour expliquer que même un non- les espèces technologiquement capables peuvent avoir une intelligence planétaire. La clé est que l’activité collective de la vie crée un système d’auto-entretien.