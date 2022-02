Même l’ISS a vu l’éruption de l’Etna en Sicile

« Ce n’est pas une image très claire car il y a beaucoup d’humidité dans l’air au-dessus de l’Europe en ce moment, mais le volcan Etna crache clairement de la fumée (et crache de la lave, comme je l’ai vu aux informations) », a déclaré l’Agence spatiale européenne. (ESA) l’astronaute allemand Matthias Maurer, en référence à l’astronaute Luca Parmitano, originaire d’Italie.

Le cosmonaute russe Anton Shkaplerov, de l’agence Roscosmos, a commenté : « Récemment, une autre éruption de l’Etna, sur l’île italienne de Sicile, a commencé. De la lave rouge chaude s’est écoulée du cratère, et des nuages ​​de cendres et de fumée sont dans le ciel au-dessus de la Sicile. L’activité volcanique s’arrête alors, puis recommence, avec de puissantes explosions.

L’ISS n’est pas la seule à commenter l’Etna : l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) le considère comme un site du patrimoine naturel historique, et les experts disent qu’il s’agit d’un « stratovolcan », un type de volcan en forme de cône, avec des flancs très raides. Selon les volcanologues, les volcans de ce type sont plus sujets aux grandes explosions en raison de l’accumulation de pression sous le magma plus visqueux, qui s’accumule sur leurs pentes.

Environ 20% de la population sicilienne vit au pied de l’Etna, selon les Nations Unies (ONU), en raison de la promotion du travail agricole. La lave, après séchage, rend le sol extrêmement productif pour la plantation et la récolte, faisant de la Sicile l’un des principaux producteurs de vins fins au monde, entre autres produits.

L’avantage d’être un volcan aussi actif, cependant, est que l’Etna entre en éruption à des moments précis, ce qui permet d’anticiper facilement quand il se sent «en colère», de sorte que les services d’urgence sont habitués à faire face aux manœuvres de contrôle de la population. En dehors des périodes actives – généralement pendant l’hiver italien – le volcan, qui possède des dizaines de petits cratères à l’extérieur du principal, est l’un des sites touristiques les plus recherchés au monde.

Fait amusant : bien que « volcan » soit un nom masculin en portugais et en italien («le volcan »), la population sicilienne se réfère à l’Etna par des pronoms féminins et des traitements, lui donnant généralement des surnoms affectueux tels que « maman » ou « La Signora» (« maman » et « madame », respectivement).

Le fait qu’il augmente de taille à mesure qu’il explose a conduit les observatoires du monde entier à conclure qu’il était «né» en tant que volcan sous-marin. Il date d’environ 300 000 ans, mais il a eu tellement d’activité au cours des millénaires qu’il a littéralement « poussé » de la mer.

