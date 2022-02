Des scientifiques développent une horloge atomique ultra-précise

Un groupe de physiciens a annoncé une horloge atomique parmi les plus sophistiquées jamais développées. Selon les créateurs, l’instrument mesure le temps si précisément qu’il ne perdra qu’une seconde tous les 300 milliards d’années, permettant des mesures plus précises des ondes gravitationnelles, de la matière noire et d’autres phénomènes en physique.

Horloge optique atomique du National Institute of Standards and Technology. Image : NIST Menée par une équipe de l'Université du Wisconsin-Madison, aux États-Unis, l'étude a été décrite dans un article scientifique publié mercredi (16) dans la revue la nature. « Les horloges de réseau optique sont déjà les meilleures horloges au monde, et nous avons ici ce niveau de performance que personne n'a jamais vu auparavant », a déclaré Shimon Kolkowitz, professeur de physique à UW-Madison et auteur principal de la recherche. « Nous travaillons à la fois pour améliorer ses performances et pour développer des applications émergentes qui deviendront possibles grâce à ces performances améliorées. » Comme l'a expliqué Elizabeth Howell, sur le site Web espace.com, d'une manière générale, les horloges atomiques détectent la résonance des fréquences atomiques, généralement des atomes de césium ou de rubidium. Ce processus permet à ces montres de mesurer le temps avec une grande précision. Une nouvelle étude a créé une horloge atomique multiplexée Les horloges atomiques fonctionnent en suivant les niveaux d'énergie des électrons. « Lorsqu'un électron change de niveau d'énergie, il absorbe ou émet de la lumière avec une fréquence identique pour tous les atomes d'un élément donné », a déclaré Kolkowitz. « Les horloges atomiques optiques gardent l'heure à l'aide d'un laser qui est réglé pour correspondre précisément à cette fréquence, et elles nécessitent certains des lasers les plus sophistiqués au monde pour garder l'heure précise. » La nouvelle étude a créé une horloge multiplexée, qui sépare les atomes de strontium en ligne dans une seule chambre à vide. L'équipe a utilisé un « laser relativement mauvais », comme l'a appelé Kolkowitz, qui a tout de même réussi à produire des niveaux de précision de mesure proches des records mondiaux. Si le laser était focalisé sur une seule montre, il exciterait les électrons du même nombre d'atomes pendant un dixième de seconde seulement. Avec deux horloges en même temps, les atomes sont restés animés pendant 26 secondes. « Normalement, notre laser limiterait les performances de ces montres », a déclaré Kolkowitz. « Mais parce que les montres sont dans le même environnement et subissent exactement la même lumière laser, l'effet laser disparaît complètement. » Le groupe a ensuite tenté de mesurer avec précision les différences entre les montres, en se basant sur le principe que deux groupes d'atomes dans des environnements légèrement différents « tiqueront » à des rythmes différents en raison de changements dans les champs magnétiques ou la gravité. L'équipe a effectué l'expérience plus d'un millier de fois pour mesurer la différence, trouvant plus de précision dans cette mesure au fil du temps. En fin de compte, les chercheurs ont détecté une différence dans le taux de « tic-tac » entre deux horloges atomiques « qui correspondrait à un désaccord entre elles d'une seule seconde toutes les 300 milliards d'années – une mesure de la synchronisation de précision qui établit un record mondial pour deux des horloges spatialement séparées », lit-on dans la déclaration de l'université.