La Chine vise à achever sa station spatiale cette année

Tout semble se dérouler comme prévu dans le plan ambitieux de la Chine de construire sa propre station spatiale. Pendant que les taïkonautes de la mission Shenzou 13 préparent le module central Tianhe, déjà en orbite, les équipes au sol procèdent aux préparatifs du lancement des deux prochains modules, Wentian et Mengtian, plus tard cette année.

Selon l’Académie chinoise de technologie des véhicules de lancement (CALT), la troisième fusée Longue Marche 5B a déjà passé l’assemblage final et les tests et lancera Wentian au milieu de cette année. La quatrième fusée est en cours d’assemblage final et lancera Mengtian au second semestre 2022.

Illustration d’artiste de la station spatiale chinoise complète de Tiangong en orbite terrestre. La station devrait être achevée d’ici la fin de 2022. Image : Adrian Mann/magazine All About Space/Future Plc

Un grand bras robotique sur le Tianhe saisira et déplacera les nouveaux modules en position après leur amarrage. Et tout comme Voltron, une fois combinés, ils formeront quelque chose de plus grand et de plus puissant : Tiangong, la troisième station spatiale chinoise, et la première modulaire et conçue pour une occupation à long terme. Avec cela, la Chine deviendra le troisième pays de l’histoire à avoir sa propre station spatiale, après l’Union soviétique et les États-Unis.

Les deux nouveaux modules ont une masse de plus de 20 tonnes chacun et sont principalement destinés à accueillir des expériences scientifiques. Wentian a également de nouvelles écoutilles pour les activités extravéhiculaires ou les sorties dans l’espace, et ajoutera un deuxième bras robotique plus petit à la station spatiale.

«Une fois la structure en forme de T formée, nous testerons pleinement les fonctions et les performances de la station spatiale dans son ensemble. Nous estimons que la station spatiale sera opérationnelle d’ici la fin de l’année », a déclaré Bai Linhau, concepteur en chef adjoint des systèmes pour la station spatiale à l’Académie chinoise des technologies spatiales (CAST), à la chaîne de télévision publique CCTV.

La Chine a six missions vers sa station spatiale prévues pour cette année. En plus des modules, deux autres missions habitées (Shenzhou) et deux missions cargo (Tianzhou) sont prévues.

Selon la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), le pays vise à lancer plus de 140 engins spatiaux dans plus de 50 lancements en 2022, battant le record de 52 lancements établi l’année dernière.

