La détection d’astéroïdes géocroiseurs apporte de nouvelles réalisations scientifiques ; comprendre

Des chercheurs en surveillance spatiale ont identifié un 10 000e (« dix millième » si, comme nous, vous vouliez savoir comment l’épeler) un astéroïde de taille moyenne qui orbite près de la Terre – une réalisation très célébrée par les scientifiques travaillant sur développement de la défense planétarium de notre maison.

La recherche sur les astéroïdes géocroiseurs a un objectif très simple : anticiper les objets dans l’espace qui pourraient entrer en collision avec nous. Ce n’est pas tout à fait nouveau non plus – il existe des programmes pour cela depuis au moins 1973. Et nous en avons déjà identifié des milliers, de tailles diverses.

Les astéroïdes géocroiseurs existent littéralement par milliers, mais à ce jour, aucun d’entre eux n’est venu au point de nous menacer d’un impact (Image : Dima Zel/)

Cependant, ce sont les moyens qui suscitent quelques inquiétudes : selon la NASA, moins de 40 % des astéroïdes proches de la Terre, avec des tailles allant de 160 mètres (m) et allant jusqu’à 1 005 m, ont été découverts. Y en a-t-il de plus gros ? Oui, feraient-ils plus de dégâts ? Avec certitude. Mais les objets gigantesques sont – encore une fois, selon la NASA – pour la plupart cartographiés. Nous les verrons de loin.

Selon les données mises à jour par l’agence lundi dernier (14), nous avons déjà identifié 28 266 astéroïdes géocroiseurs. Environ un tiers de cela correspond à des astéroïdes de taille moyenne et, à quelques exceptions près, toute roche plus petite est plus susceptible de se défragmenter et de brûler dans l’atmosphère.

Selon le Jet Propulsion Laboratory (JPL), depuis le 6 février, nous avons détecté 10 004 astéroïdes géocroiseurs de taille moyenne – c’est le jalon célébré par les scientifiques, capables de surveiller les objets pour identifier à l’avance tout changement d’orbite.

Malgré le ton apocalyptique, la NASA assure : il n’y a aucune prédiction d’un tel impact. La surveillance active de ces objets permet à l’agence de dessiner des modèles statistiques qui garantissent qu’ils resteront là où ils sont maintenant pendant plusieurs années à venir.

Le Congrès américain a déjà demandé à la NASA d’augmenter ce volume d’identifications à près de 90 % – et deux projets en cours peuvent y contribuer grandement : l’observatoire Vera C. Rubin, au Chili, devrait commencer ses observations en 2023, tandis que le mission Arpenteur d’objets géocroiseurs devrait sortir d’ici 2026.

