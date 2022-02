La Russie achève le 80e voyage du vaisseau spatial Progress vers l’ISS

Un vaisseau spatial russe Progress a effectué un voyage de livraison de fournitures à la Station spatiale internationale (ISS) jeudi matin (17), après avoir quitté le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, lundi dernier (14). Les fournitures s’élèvent à près de trois tonnes, y compris les propulseurs, la nourriture et le matériel pour mener des expériences scientifiques.

Progress 80 s’est amarré dans le compartiment Poisk, du côté russe de l’ISS, à 4 h 03 ce jeudi, après avoir passé environ deux jours en orbite terrestre, où il a effectué un total de 34 tours en attendant que la station atteigne la Terre. un point de rencontre optimisé – celui qui est venu dans l’océan Pacifique Sud, à 434 kilomètres (km) de la surface.

Le vaisseau spatial Progress 80, au moment de son arrivée à l’ISS, diffusé par la chaîne en direct de la NASA (Image : NASA/Reproduction)

En décomposant la charge en chiffres plus précis, Progress a apporté 430 kg de propulseur, 40 kg d’azote, 420 kg d’eau et 1 680 kg de pièces de rechange et d’autres composants à l’ISS. Au total, 2 570 kg ont été transportés.

Il convient de rappeler que Progress n’est que l’un des navires de livraison de fret qui travaillent avec l’ISS. Les autres sont Cygnus (Northrop Grumman) et Crew Dragon (SpaceX). Parmi ceux-ci, seul Crew Dragon est réutilisable – Progress et Cygnus ont été conçus pour se consumer complètement lors de leur rentrée dans l’atmosphère terrestre.

Il s’agissait du 80e vol russe pour la gamme d’engins spatiaux Progress. L’occasion était déjà célébrée non seulement par l’agence spatiale russe (Roskosmos) mais aussi par la NASA et l’ESA.

