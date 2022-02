Même sans formation, les orangs-outans savent utiliser des marteaux et des pierres à tailler

Petit à petit, on se rapproche d’une intrigue du film »La planète des singes», uniquement dans la vraie vie : selon une étude menée par l’Université de Tübingen, en Allemagne, les orangs-outans savent utiliser des outils tels que des marteaux et des pierres tranchantes pour couper. Et cette connaissance leur vient instinctivement, sans aucun entraînement.

L’étude a été menée avec des animaux conservés au zoo de Kristiansand en Norvège. Les deux orangs-outans testés n’ont jamais été exposés aux outils, mais ont reçu un marteau en béton et une pierre carrée. Les deux animaux se mirent à frapper les murs avec le marteau, mais sans diriger les coups sur la roche spécialement préparée.

L’orang-outan Loui, dans sa zone de conservation en Norvège, utilise instinctivement une pierre tranchante : une étude montre que les grands singes peuvent savoir utiliser des outils par instinct, sans aucune formation (Image : PLoS/Handout)

Dans une autre expérience, deux boîtes avec des appâts ont été placées dans la nurserie des deux animaux. Les caisses étaient fermées avec des bandes de corde et de silicone, et des pierres tranchantes leur étaient remises : l’un des orangs-outans s’en est immédiatement servi pour couper les serrures et accéder au contenu de sa caisse.

Afin de tester si les orangs-outans pouvaient apprendre à utiliser les outils par l’observation, les scientifiques sont revenus à nouveau à l’expérience du marteau et de la pierre carrée, les remettant cette fois à trois primates femelles. Maintenant, cependant, les chercheurs ont démontré l’utilisation de l’outil, qui a été rapidement appris par l’un d’eux, qui a commencé à frapper le coin de la pierre préparée et a produit des éclats.

« Notre étude est la première à rapporter que des orangs-outans non entraînés peuvent spontanément utiliser des roches pointues comme outils de coupe. » « Nous avons également constaté que les animaux effectuent des percussions lithiques et que cette activité conduit parfois à la création ou au détachement de morceaux de pierre tranchants. »

La prémisse est relativement simple : depuis le début de la recherche anthropologique au milieu des années 1920, les scientifiques ont soutenu que l’ancêtre commun des humains et des orangs-outans (et d’autres grands singes) pourrait avoir montré des compétences d’utilisation d’outils – c’était il y a 13 millions d’années. , mais le savoir a peut-être perduré d’une certaine manière, au point de faire taper des marteaux ou tailler des rochers par des orangs-outans.

L’étude complète a été publiée dans PLoS ONE, en libre accès.

