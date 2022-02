Des étudiants australiens créent un yaourt spatial

Des lycéens de l’État australien de Victoria participent à une expérience «nutritive» avec la Station spatiale internationale (ISS). Sous la supervision de scientifiques de l’Université de technologie de Swinburne, les étudiants ont développé un «yaourt de l’espace».

En ce moment, ils attendent que le produit – qui se trouve sur l’ISS – revienne dans les installations de la NASA ici sur Terre. Lorsque cela se produit, les adolescents commenceront le processus d’enquête sur les valeurs nutritionnelles de la nourriture.

Des pots de yaourt produits par des étudiants en Australie ont été envoyés à l’ISS (image à titre indicatif seulement). Image : nikkytok –

Selon les responsables du projet, les résultats pourraient fournir des informations sur la manière de fournir aux astronautes une nutrition vitale pendant les vols spatiaux longue distance.

Un facteur crucial pour la santé humaine est l’état général de notre microbiome intestinal, qui abrite plus de 100 000 milliards de bactéries. Et le maintien de la santé et de la diversité de ces bactéries peut être encore plus important dans l’espace que sur Terre.

La santé gastro-intestinale des astronautes

Une expérience menée par la NASA en 2016 a envoyé l’astronaute américain Scott Kelly passer un an sur l’ISS, laissant son frère jumeau Mark, également astronaute, sur Terre. En 2019, l’agence a publié les résultats révolutionnaires de l’enquête.

Selon l’étude, Scott a subi des changements importants dans son microbiome gastro-intestinal lorsqu’il était dans l’espace – et cela n’a pas persisté après son retour sur Terre.

Il a été émis l’hypothèse que les changements de microbiome subis par les astronautes sont dus à un manque d’exposition aux microbes « quotidiens » trouvés sur Terre. De plus, les personnes dans l’espace sont exposées à moins de gravité et à des niveaux élevés de rayonnement, qui augmentent à mesure qu’ils voyagent plus loin.

Comprendre comment compléter les bactéries intestinales des astronautes et soutenir leur santé est l’un des objectifs de la recherche actuelle à la NASA, qui explore cela grâce à l’utilisation de probiotiques encapsulés et d’expériences de gravité simulée.

Comment s’est passé l’expérience ?

Une partie de cette recherche implique la participation des étudiants. Le yaourt qu’ils produisent est fabriqué par fermentation bactérienne du lait. L’acide lactique généré au cours de ce processus agit sur les protéines du lait pour créer la saveur caractéristique et la texture corsée du yaourt.

L’enquête des étudiants vise également à savoir si différentes souches probiotiques de bactéries peuvent être utilisées pour fabriquer du yogourt directement dans l’espace. Le résultat idéal serait de montrer que des cultures saines et vivantes de bactéries peuvent être générées à partir de bactéries congelées et de produits laitiers envoyés dans l’espace. Cela n’a pas encore été réalisé, bien que le yaourt ait été fabriqué à partir de bactéries précédemment retournées de l’espace.